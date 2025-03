Studio Immobiliare Sara: 20 anni di esperienza, uno sguardo al futuro

Nel 2026, lo Studio Immobiliare Sara celebrerà un traguardo importante: 20 anni di attività. Nato nel cuore del centro storico di Taggia, ha saputo crescere e adattarsi alle esigenze del mercato, aprendo una seconda filiale in Via Stazione ad Arma di Taggia.

"In questi 20 anni, abbiamo visto il mercato immobiliare trasformarsi", afferma Sara Bracco, titolare dello studio. "La presenza di acquirenti stranieri è in costante aumento, e noi ci siamo preparati per offrire loro un servizio di eccellenza".

“Il mercato immobiliare è in continua evoluzione - aggiunge Luigi Barisciani, co-titolare - con una crescente presenza di acquirenti stranieri: francesi, inglesi, tedeschi, svedesi e non solo. Per questo, ci siamo specializzati nell'offrire un servizio su misura, con personale qualificato nelle lingue straniere e la traduzione di tutta la modulistica. Inoltre, stiamo lavorando alla traduzione del nostro sito web, che sarà disponibile in diverse lingue entro l'estate. La nostra conoscenza del territorio e la capacità di comunicare con clienti di diverse nazionalità sono i nostri punti di forza".

“La Valle Argentina, con i suoi borghi incantevoli come Badalucco, Andagna, Molini di Triora, ma anche Costarainera, Cipressa, Ceriana e Pompeiana, è sempre più apprezzata dagli stranieri. Offriamo un servizio a 360°, dalla ricerca dell'immobile ideale alle volture delle utenze, grazie alla partnership con Unoenergy, di cui siamo diventati punto vendita. Guardiamo al futuro con entusiasmo e nuovi progetti. Vogliamo ampliare il nostro core business, creando un ramo aziendale dedicato alle ristrutturazioni "green". Questo ci permetterà di collaborare con i migliori geometri e architetti del territorio, valorizzando ulteriormente il nostro entroterra”, proseguono Sara e Luigi.

"Crediamo che la sostenibilità sia il futuro del settore immobiliare", spiega Sara Bracco. "Vogliamo offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e rispettose dell'ambiente. Dal 2006, abbiamo venduto numerose case, ma ciò che ci ha contraddistinto è la nostra capacità di adattamento al cambiamento. In un mercato così dinamico, saper gestire rapidamente le situazioni impreviste è fondamentale”.

"Il Change Management è stato la chiave del nostro successo", conclude Luigi Barisciani. "Siamo sempre pronti ad affrontare nuove sfide e a offrire ai nostri clienti un servizio sempre più efficiente e personalizzato".

