Cane scivolato in un canalone di Colle Melosa: ricerche dei Vigili del Fuoco proseguite per tutta la giornata

Sono proseguite per tutta la giornata di oggi le ricerche da parte del personale VVF del cane meticcio scivolato in un canalone nella zona di Colle Melosa. L'animale si era inoltrato nella zona boschiva, probabilmente per inseguire ualche animale, insieme al fratello venerdì scorso, il fratello dopo due giorni è rientrato dai padroni, mentre lui risultava ancora disperso, dopo svariate ricerche da parte dei proprietari ieri pomeriggio è stato richiesto l'aiuto al 112, i padroni avevano avvertito a seguito di richiami del proprio cane, risposte dello stesso da un canalone nella zona di Colle Melosa.

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale VVF si è subito attivato con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) vista la zona imperiva, questa mattina dalle prime ore del giorno è arrivato sul posto il nucleo regionale della Liguria dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), per visionare dall'alto la zona alla ricerca del cane, ma purtroppo senza esiti positivi causa la fitta vegetazione, è attesa in serata l'arrivo di altri droni sempre dal nucleo regionale ligure con a bordo termocamere e visori ir per visionare nelle ore notturne la presenza di fonti di calore nella zona attribuibili all'animale disperso. Sul posto si alterneranno squadre SAF VVF pronte ad intervenire una volta localizzato l'animale