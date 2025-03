Eva Baldassin, CEO di DVB Asset Management, inaugura la divisione dedicata alle gestioni patrimoniali per Enti Religiosi ed Ecclesiastici con i Water Credit

Eva Baldassin, CEO di DVB Asset Management, annuncia con entusiasmo l’apertura della nuova divisione dedicata alle gestioni patrimoniali e ai servizi finanziari su misura per Enti Religiosi ed Ecclesiastici. Con questa iniziativa, DVB Asset Management si prepara a supportare una tipologia di clientela particolarmente sensibile e con esigenze specifiche, rafforzando ulteriormente il suo impegno a offrire soluzioni finanziarie etiche e sostenibili.

DVB ha accolto nel team Antonio Sanchez Fraga, economista, esperto di diritto canonico e finanza etica. Laureato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, Sanchez Fraga ha approfondito i temi, con una tesi dal titolo "La dimensione patrimoniale delle imprese apostoliche dei laici. Fondamenti per le gestioni patrimoniali per le finalità istituzionali della Chiesa" e grazie alla sua formazione interdisciplinare, alla mentalità laicale e alle esperienze professionali maturate, ha acquisito una visione unica e profonda delle dinamiche patrimoniali degli Enti Religiosi, ha fondato l’Osservatorio permanente sui beni ecclesiastici, insomma un know-how che sarà fondamentale per lo sviluppo dei servizi finanziari su misura progettati dalla nuova divisione. Inoltre entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di DVB Asset Management al fianco di Eva Baldassin, non appena l’Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ne dara’ l’approvazione all’ingresso

“Con l'ingresso di Antonio Sanchez Fraga, siamo pronti a rispondere alle esigenze particolari degli Enti Religiosi ed Ecclesiastici, che richiedono una gestione patrimoniale tanto rigorosa quanto etica", afferma Eva Baldassin, "La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del diritto canonico e delle dinamiche finanziarie del settore ecclesiastico ci permetteranno di sviluppare soluzioni sempre più mirate, rispondendo alle sfide uniche di questi Enti".

Uno degli esempi di sottostante sotenibile di futuri pordotti strutturati da DVB Asset Management per gli Enti Religiosi è il Water Credit Token (WTR) del gruppo svizzero Hypercube. Un innovativo strumento, basato su un sistema di mercato internazionale volontario, progettato per allineare la creazione di valore con l’impatto su larga scala attraverso la tokenizzazione di fonti idriche alternative, qualificate secondo i requisiti definiti nel protocollo sviluppato da Hypercube con il supporto di KPMG. Il WTR, è stato listato ad Aprile 2024 sul primo exchange, fissando per la prima volta un prezzo pubblico per l’impatto di un metro cubo di acqua recuperata, prezzo cresciuto considerevolmente tanto da risultare superiore al costo dell’acqua prelevata da rete in molti paesi del mondo, rendendo progressivamente più conveniente investire in fonti idriche alternative, rispetto al prelevare e scaricare l’acqua dall’acquedotto.

La tecnologia dietro i WTR consente di fissare in tempo reale su un registro blockchain, pubblico e immutabile, i singoli metri cubi trattati e recuperati da processi virtuosi, misurati attraverso flussometri installati negli impianti. Per ogni metro cubo registrato, che corrisponde ad un metro cubo non-prelevato, viene emesso un WTR che rappresenta un water credit equivalente acquistabile da aziende e organizzazioni che intendono ritirarlo (eliminarlo irreversibilmente da mercato) per mitigare la propria water footprint residua.

La liquidità generata dal collocamento di ogni WTR viene ridistribuita per premiare l’originatore del risparmio idrico, sviluppare progetti e iniziative allineate all’SDG6 delle Nazioni Unite e coprire i costi dell’infrastruttura tecnologica stessa, delle operations e degli audit.

Un esempio di applicazione virtuosa è rappresentato dalla partnership annunciata lo scorso gennaio tra Hypercube e Switzerland for UNHCR, finalizzata all'introduzione di un innovativo modello di finanziamento per le missioni umanitarie attraverso i WTR. Questo strumento, offre alle aziende coinvolte la possibilità di sostenere l'organizzazione, garantendo al contempo una rendicontazione trasparente dell'impatto sociale e ambientale generato dal proprio contributo.

Inoltre i WTR promuovono il rispetto per l’ambiente e la gestione responsabile delle risorse idriche, in linea con i principi espressi nell’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco.

Il team di DVB Asset Management sta sviluppando il Water Credit Index, con ticker WCI, un prodotto finanziario strutturato con sottostante proprio i Water Credit Token (WTR) di Hypercube che per primo darà accesso ai water credit anche come forma di investimento riservata agli investitori professionali e istituzionali.

"Con il Water Credit Index, vogliamo non solo fornire rendimenti interessanti agli investitori, ma anche contribuire a un obiettivo sociale e ambientale di grande rilevanza", spiega Eva Baldassin. "Il nostro impegno è sempre stato orientato alla creazione di prodotti che possano generare un impatto positivo, e il Water Credit è una dimostrazione concreta di come la finanza possa essere al servizio del bene comune".

Il Water Credit Index verrà realizzato tramite un veicolo di investimento che costituisce una innovazione svizzera degna di rilievo. DVB Asset Management ha deciso di utilizzarla per dar vita al WCI perché offre la necessaria flessibilità e sicurezza apprezzata sia dal lato gestore che da quello dell’investitore. Il prodotto è dotato di un ISIN code svizzero e circola quindi nel circuito svizzero SIX SIS: l’investitore può acquistarlo presso la propria banca, ma non si espone in alcun caso al rischio emittente perché l’emissione viene riservata ad un veicolo speciale (tecnicamente chiamato Special Purpose Vehicle) indipendente che segregherà gli attivi evitando la commistione dei rischi.

Viviamo in un'epoca in cui le sfide globali richiedono soluzioni innovative, e l’obiettivo di DVB Asset Management è anche quello di distinguersi per la capacità di integrare i valori etici con l'eccellenza dei prodotti finanziari. L'introduzione della divisione per gli Enti Religiosi e la creazione di soluzioni finanziarie ad hoc come il Water Credit Index, stimolano l’azienda a diventare un punto di riferimento per tutte le realtà che desiderano coniugare investimenti e responsabilità sociale. https://dvbgroup.ch/



DVB Asset Management

Dvb Asset Management SA è una realtà di riferimento nel panorama della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari personalizzati. La società si caratterizza per la capacità di offrire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche di ogni cliente, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’etica degli investimenti. Per questo motivo DVB Asset Management è anche “fabbrica prodotto” dotandosi e creando a sua volta degli strumenti finanziari più efficienti per investire in asset class, che per la loro natura fortemente innovativa, costituiscono necessariamente investimenti alternativi e quindi decorrelati: un quid pluris prezioso per costruire portafogli di qualità. Grazie alla leadership visionaria di Eva Baldassin e al team di esperti, Dvb Asset Management si propone come partner ideale per chi desidera un approccio finanziario innovativo e responsabile.