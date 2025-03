Sanremo, donna di 102 anni si sente male: intervento in via Francia dei vigili del fuoco

Intervento di emergenza questa mattina a Sanremo, dove i vigili del fuoco, la polizia locale e la croce rossa sono intervenuti in via Francia per un soccorso ad una donna di 102 anni (classe 1921). La segnalazione è arrivata alle autorità che si sono immediatamente attivate per prestare assistenza.

Come detto, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno supportato le operazioni di salvataggio, mentre la polizia locale ha regolato la viabilità, chiudendo per diversi minuti la galleria Francia al traffico.

L'intervento si è svolto in tempi piuttosto rapidi, con il personale di soccorso che ha gestito la situazione con la massima professionalità. Per l’anziana solo un grosso spavento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.