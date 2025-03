"10 anni di false accuse": il Professor Luca Avagnina assolto in tribunale perchè il fatto non sussiste

Nuova vittoria, in Tribunale, per il Professor Luca Avagnina e per l’intera Podologia & Podoiatria Italiana. “Da 10 anni – ci ha detto - sono stato oggetto di ripetuti attacchi da parte dell'ordine dei medici di Imperia perché nella nostra provincia sembra non venire accettata la nuova figura professionale del Podologo (esistente per altro da più di 25 anni...) e la sconosciuta figura del Podoiatra (esistente in Europa anche essa da oltre 40...) in ottemperanza delle leggi europee che ne istituiscono la laurea specialistica e le relative competenze podoiatriche strettamente correlate solo al distretto piede e caviglia. In questi 10 anni ho dunque subito innumerevoli denunce con variopinte risultate poi tutte totalmente infondate in cui l'ordine dei medici cercava di minimizzare e limitare la professionalità e le competenze del podologo podiatra moderno nonostante l'esistenza ormai da quarant'anni in Europa della laurea magistrale in Podoiatria al pari della laurea in Odontoiatria”.

“In qualità di pioniere e faro di questa disciplina in tutta Italia da trent'anni – prosegue Avagnina - nella mia veste attuale di presidente onorario della società italiana di Podologia e Podoiatria, che ad oggi ha anche avuto il riconoscimento del ministero della sanità con un suo proprio Albo e Ordine, esattamente come quello dell'ordine dei medici, è venuta in difesa di queste accuse infondate e tendenziose, dimostrando il nuovo ruolo di questa importante professione sanitaria, del Podologo Podoiatra, che colma un vuoto ancestrale nel mondo della sanità italiana, con un enorme beneficio per la popolazione”.

“Voglio ringraziare l’avvocato Alessandro Sindoni – termina Avagnina - divenuto ormai grande esperto in materia sanitaria penale e al al Dottor Massimiani che ha magistralmente espresso il parere legale del nostro ordine in virtù della sua carica di vicepresidente nazionale oltreché responsabile degli affari giuridici del nostro albo, e alla Dottoressa Risso presidente regionale di Albo Podologi di Genova, Imperia e Savona. In tre processi consecutivi con accuse infondate il risultato è sempre stata la piena assoluzione perché il fatto non sussisteva”.