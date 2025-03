Sanremo: conclusa la posa delle lastre nel tratto finale del torrente San Romolo

Il tratto di marciapiede sopra la parte finale del torrente San Romolo, sul lungomare Italo Calvino, oggetto di un importante intervento di riqualificazione ambientale e strutturale, sarà riaperto e completamente fruibile dal mese di aprile.

La conferma è giunta dopo il posizionamento delle lastre dell'impalcato, seguito dai getti delle parti in opera, che si è concluso nelle ultime ore.

Già in questi giorni, per agevolare i turisti in arrivo a Sanremo, è stata riaperta la seconda corsia del posteggio.

Ora verranno eseguite le opere di impermeabilizzazione per contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni naturali causati dall’esposizione verso il mare, la posa della ringhiera metallica e il ripristino degli autobloccanti. I lavori riguardano infatti la copertura della tombinatura, attraverso un’opera di demolizione e ricostruzione. Alla riapertura, il marciapiede presenterà quindi anche una nuova pavimentazione.

“La zona, con il ripristino del marciapiede, sarà riportata in totale sicurezza e offrirà un’immagine di decoro nel tratto di collegamento tra Pian di Nave e le spiagge del lungomare Italo Calvino”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

I lavori, eseguiti dalla Ditta Preve Costruzioni, comportano una spesa di circa 143 mila euro.