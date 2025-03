Triora, lavori di somma urgenza per la piazzetta di Realdo dopo l’alluvione: stanziati 20.000 euro

Il Comune di Triora ha stanziato 20.000 euro per il ripristino del muro di contenimento della piazzetta pubblica di Realdo, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 2-3 e 9-10 marzo 2024. L’intervento, necessario per garantire la sicurezza pubblica, è stato affidato alla ditta I.M. Costruzioni S.r.l.s., subentrata alla precedente Edil Kakan.

A seguito delle intense precipitazioni di marzo, numerosi smottamenti e crolli di muretti di contenimento hanno causato gravi danni alla viabilità comunale, rendendo inaccessibili alcune aree del territorio. La situazione più critica si è verificata nella frazione Realdo, dove il crollo del muro di contenimento della piazzetta comunale ha richiesto un’azione immediata per evitare ulteriori cedimenti e rischi per la popolazione.

Il Comune ha attivato la procedura di somma urgenza, come previsto dall’ordinanza sindacale n.10/2024 del 12 marzo, per poter intervenire senza ritardi e garantire la messa in sicurezza dell’area.

Il finanziamento di 20.000 euro destinato al ripristino del muro di contenimento proviene da fondi regionali, nell’ambito del primo piano di stralcio degli interventi urgenti approvato dal Commissario Delegato per l’emergenza.

Il Comune di Triora ha ottenuto contributi anche per un altro intervento, relativo al movimento franoso adiacente all’abitato di Triora e alla S.P. 52, per il quale sono stati riconosciuti 10.000 euro rispetto a un costo stimato di 20.000 euro.

I lavori, già affidati in somma urgenza, prevedono il consolidamento del muro di contenimento e la rimozione dei detriti, con l’obiettivo di ristabilire la sicurezza della piazzetta e garantire l’accesso alla frazione. La ditta esecutrice avrà 30 giorni per il completamento dell’opera, con i pagamenti che verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Il Comune di Triora continuerà a monitorare la situazione e a cercare ulteriori risorse per la sistemazione delle aree colpite dall’alluvione, garantendo la sicurezza della popolazione e il ripristino delle infrastrutture danneggiate.