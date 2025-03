Come abbinare gioielli in argento artigianali al proprio look

L’armocromia ha spiegato chiaramente come il sottotono possa influenzare la riuscita del nostro look. Eppure, nonostante ciò, c’è chi (giustamente!) segue i propri gusti non badandoci troppo. I gioielli in argento stanno bene in modo particolare a soggetti catalogati come “estate” o “inverno” quindi con una carnagione chiara e un sottotono freddo. La palette si mixa poi con tonalità varie, dalle più sature e vivaci a quelle pastello dando grande margine di manovra. Chi invece appartiene ad una stagione calda (autunno o primavera) sta benissimo con i gioielli in argento placcati oro: altrettanto accattivanti e cool.

Indipendente dalla propria situazione in armocromia, una buona idea è scegliere gioielli artigianali in argento: in questo modo si avrà la certezza di indossare un prodotto unico e di grande qualità che sappia davvero dare la marcia in più al proprio outfit. Vediamo insieme qualche consiglio per gli abbinamenti.

Gioielli in argento artigianali: la qualità vince sull’opulenza

La prima regola d’oro (o forse dovremmo dire d’argento) è “mai esagerare”. I gioielli in argento artigianali sono in grado di rendere protagonista il look, illuminare il viso e dare una marcia in più ad un outfit senza però accantonare quella che è la personalità di chi li indossa.

L’obiettivo è creare un effetto armonico, dunque solitamente si sconsiglia di mixare due materiali optando per soggetti, icone e design che creino un leitmotiv. Specialmente per chi indossa più di un accessorio contemporaneamente. Tra le tante linee da cui attingere e che consigliamo per fare shopping c’è Bi Silver, qui si trovano numerose proposte, spaziando tra collane, anelli, orecchini, Ear Cuff, bracciali e tanto altro.

Abbinare i gioielli artigianali in argento all’occasione d’uso

Secondo gli esperti di moda e gli stylist, la prima considerazione da fare nella scelta del prodotto giusto è analizzare quando vengono indossati:

Casual vibes . Qui si può giocare con modelli pop, da tempo libero per un look “effortless chic” ma curato. Sono top in combo con jeans e camicia bianca;

. Qui si può giocare con modelli pop, da tempo libero per un look “effortless chic” ma curato. Sono top in combo con jeans e camicia bianca; Look da ufficio . Anche in ambienti business si possono sfoggiare alcuni pezzi raffinati e discreti. Linee minimal, un solo prodotto senza strafare regalerà eleganza assicurata;

. Anche in ambienti business si possono sfoggiare alcuni pezzi raffinati e discreti. Linee minimal, un solo prodotto senza strafare regalerà eleganza assicurata; Occasione speciale. Che si tratti di cerimonia, un appuntamento serale o un momento di coppia giocare con i gioielli è una buona idea. Attenzione a non abbondare e soprattutto a valorizzare i pezzi scelti con la giusta acconciatura.

Perché scegliere gioielli artigianali in argento?

In prima battuta non possiamo negare l’estetica che nei gioielli artigianali in argento viene curata nei minimi particolari ma tra i motivi per sceglierli c’è l’unicità, il fatto che non siano prodotti in serie ma che possano valorizzare chi li indossa facendo sentire la donna elegante, trendy e davvero unica. Non è un caso che molti li scelgano come idea regalo per compleanni, anniversari o date importanti.

Gli abbinamenti dei gioielli in argento all’outfit

La scelta della combo di abbigliamento e accessori deve funzionare, risultando armonica ed equilibrata. Oltre alla regola del “less is more” bisogna tenere a mente la palette cromatica. L’argento ha un sottotono freddo, dunque si potrà abbinare meglio a questa tipologia di colorazione. Esistono però i gioielli in argento placcato oro che sono perfetti per chi ha un sottotono più caldo.

Sfumature pastello quali rosa, azzurro, verde sono una buona opzione così come il total black e il total white. Il denim è perfetto per creare contrasto, specialmente per le donne che amano le ispirazioni streetwear. Chi invece preferisce il romanticismo? Il boho e le stampe floreali possono fare la differenza ma attenzione all’effetto finale.