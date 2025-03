Sanremo: presentazione in anteprima del libro del regista Piero Farina 'Comprendere l’impossibile - Il mio viaggio ad Auschwitz con Piero Terracina'

Giovedì 20 marzo, ore 16.30, nel teatro dell’Opera del Casino di Sanremo in collaborazione col Club per l’Unesco di Sanremo il regista Piero Farina presenta in anteprima nazionale il suo primo impegno letterario edito da Antea edizioni col titolo: ”Comprendere l’impossibile - Il mio viaggio ad Auschwitz con Piero Terracina”.

È previsto un reading dell’autore, con Franco La Sacra e Loredana De Flaviis della Compagnia Teatrale “Il Teatro dell’Albero”. L’ingresso sarà libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Comprendere l’impossibile” racconta le vicende vissute nel 1995 quando l’autore realizzò “Per ignota destinazione“, un documentario sulla Shoah dove protagonista fu Piero Terracina, uno degli ebrei di Roma sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz.

L’8 dicembre del 2019 Piero Terracina muore e l’autore, in occasione di una proiezione a Lecce del docufilm, viene invitato a raccontare quanto aveva vissuto come regista durante le riprese, delle emozioni avute durante il viaggio, della sua volontà di essere veramente partecipe al dolore di chi nel campo di sterminio aveva perso l’intera famiglia.

La scrittura di “Comprendere l’impossibile” nasce nei lunghi giorni di lockdown trascorsi nel giardino della casa dell’autore tra il mese di marzo e quello di aprile del 2020. Nella solitudine e nel silenzio del luogo dove ha trascorso l’infanzia e la prima giovinezza, impegnato in un continuo e spesso impietoso flashback, l’autore rivive ogni momento della lavorazione del film; le interviste girate in molte città italiane presso chi ha subito l’umiliazione e il danno delle leggi razziali promulgate dal regime fascista; il viaggio con Piero Terracina fino al campo di sterminio; la dura e indispensabile maturazione di una complessa e quasi impossibile cognizione del dolore. Durante il percorso fino a Lecce avvengono fatti e situazioni determinanti per comprendere il senso di queste pagine, dove quanto è avvenuto nell’infanzia dell’autore si fonde con le atmosfere e le sconcertanti immagini dei giorni del lockdown, con quanto ha vissuto in un lontano passato con i suoi famigliari, con chi ha contribuito a rendere più dolce e viva la sua esistenza.