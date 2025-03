Incendio in un garage a San Biagio della Cima: auto in fiamme in via Roma, intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione a San Biagio della Cima, dove un’autovettura ha preso fuoco all’interno di un garage situato in via Roma. L’incendio, fortunatamente, non ha causato feriti né danni alla palazzina sovrastante, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ventimiglia, che hanno rapidamente domato le fiamme ed evitato conseguenze più gravi.

L’allarme è scattato quando il fumo ha iniziato a fuoriuscire dal garage, attirando l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La squadra dei pompieri, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l’area e spento l’incendio prima che potesse estendersi ad altre parti dell’edificio.