Sanità, elisoccorso: prolungata convenzione con i Vigili del Fuoco fino al 2026. Assessore Nicolò: "Prezioso servizio per i trasporti di emergenza-urgenza della Liguria"

​È​ stata approvata in Giunta, con uno stanziamento di 3 milioni e 840 mila euro, il rinnovo della convenzione tra Regione Liguria e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei servizi di elisoccorso fino al 31 dicembre 2026. Il rinnovo conferma l'offerta del servizio di elisoccorso in Liguria che attualmente è rappresentata dalla presenza dell'elicottero 'Grifo' gestito da Airgreen al Riviera Airport di Villanova d'Albenga, attivo sette giorni su sette h24, e dalla presenza dell'elicottero 'Drago' gestito dai Vigili del Fuoco con base all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, attivo nei weekend e nei giorni festivi dalle 8 alle 20 con turni aggiuntivi durante la settimana.



“Abbiamo rinnovato un accordo che si va ad inserire nel grande capitolo del servizio di emergenza territoriale - dichiara l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Regione Liguria con questa convenzione va a garantire un sistema ormai collaudato di emergenza/urgenza, per interventi tempestivi anche nelle aree più difficili da raggiungere. Si tratta quindi di uno dei tasselli del sistema di elisoccorso regionale che vanta attualmente le basi di Genova con l’elicottero dei Vigili del Fuoco e di Villanova d’Albenga con Airgreen. La prossima istituzione della base di Luni nell'estremo levante ligure offrirà quindi un sistema di soccorso in emergenza all'avanguardia. Ringraziamo i Vigili del Fuoco per l'importante apporto che offrono anche nei trasporti sanitari in emergenza, un valore aggiunto che ci dà piena soddisfazione”.



In Liguria l’elisoccorso è effettuato anche con la collaborazione tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Servizio Sanitario Regionale ed è finalizzato ad assicurare il tempestivo intervento di soccorso di persone che, per condizioni sanitarie e ambientali, richiedono un urgente intervento di soccorso tecnico e sanitario, con il trasporto assistito alla elisuperficie più vicina al presidio ospedaliero.

Il servizio, oggetto della presente convenzione, viene assicurato dalle ore 8 alle 20 per tutte le giornate di sabato e festivi, salvo eventi emergenziali di particolare criticità che portino alla copertura durante i giorni della settimana.