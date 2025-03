Settimana della prevenzione oncologica, alla Lilt di Sanremo visite dedicate

Dal 15 al 23 marzo si effettuerà su tutto il territorio italiano la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica – SNPO.

L’ Associazione Provinciale LILT partecipa attivamente all’iniziativa per dare un segnale forte nell’imperiese e portare l’attenzione sull’importanza della prevenzione contro le patologie tumorali.

La consegna delle piantine, per l’iniziativa “Sfoglia la margherita”, avverrà a breve grazie al lavoro e alla grande generosità di professori e studenti dell’Istituto Professionale di Stato “D. Aicardi” di Sanremo.

Il fiore è stato scelto per ricordare che il “test dell’amore”… bisogna farlo principalmente per la cura e attenzione che si deve in primis a noi stessi! E se ti vuoi bene partecipare alle visite di prevenzione è il primo passo.

L’appello ai controlli periodici per intervenire precocemente sull’insorgere di patologie tumorali trova, da anni, negli esercizi commerciali i più grandi alleati dell’Associazione. Infatti, acquistando le piantine non solo i negozi sostengono la LILT ma esponendole nelle vetrine delle loro attività, da Ponente a Levante, contribuiscono soprattutto a dare visibilità a questo evento.

La Prevenzione dovrebbe essere una priorità ed essere in cima ai nostri pensieri, poiché è il solo percorso possibile per ridurre in modo sensibile la mortalità della malattia oncologica. I nostri volontari saranno attivi, in numerosi gazebo, nella vendita delle margherite, andando così incontro alla richiesta pervenuta da molti cittadini desiderosi di partecipare a quest’ iniziativa..

Sono numerose le visite di prevenzione che si possono effettuare alla LILT presso la sede di Sanremo Via Duca degli Abruzzi 14/16 o presso la Delegazione LILT ai Servizi Medici Hesperia in Via Romana 40 a Bordighera e a cui si può accedere con una semplice telefonata allo 0184/1951700.

L’ Associazione provinciale LILT assicura, oltre le visite di prevenzione, il servizio di accompagnamento di pazienti dal domicilio ai luoghi di cura per visite e terapie con mezzi acquistati e/o donati da benefattori; la continuità delle attività del gruppo di auto aiuto e di laboratorio de La Rinascita Lilt; la consulenza psicologica; incontri con gli studenti sui sani stili di vita e conferenze con la popolazione.

La programmazione svolta è numerosa e variegata e si basa molto sull’impegno dei volontari Lilt ai quali va un sentito grazie. La LILT promuove altresì la ricerca di persone che possano dedicare parte del loro tempo a divenire un volontario.