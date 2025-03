Bagaglio sospetto alla stazione di Monaco: treni sospesi fino alle 16.30 tra Nizza e Mentone, problemi per i frontalieri

Grossi problemi, quest’oggi per i lavoratori frontalieri che si sono recati in Francia e a Montecarlo per la classica giornata di lavoro. Poco dopo mezzogiorno tutti i treni lungo la tratta della Costa Azzurra ma anche da e verso Ventimiglia sono stati bloccati.

Nella stazione del Principato di Monaco, infatti, su una delle banchine della stazione ferroviaria, è stato avvistato un bagaglio abbandonato e sospetto. Per ragioni di sicurezza tutto il traffico ferroviario tra Mentone e Nizza è stato completamente sospeso.

I treni hanno ripreso a viaggiare, dopo che la Polizia monegasca ha verificato il bagaglio, intorno alle 16.30. Ovviamente molti sono i ritardi.