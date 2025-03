Imperia: lunedì prossimo incontro formativo per i ristoratori nel progetto formativo regionale per la Celiachia

Nell’ambito del Progetto Formativo Regionale Celiachia 2024-2025, la Fipe Confcommercio della provincia di Imperia promuove un incontro formativo dedicato ai ristoratori, finalizzato a fornire conoscenze essenziali sulla gestione della celiachia nella ristorazione.

L’evento si terrà lunedì 17 marzo presso la sede della Scuola Edile Imperiese, SEI CPT, in Via Privata Gazzano 24 ad Imperia, dalle 9 e sarà un’occasione per approfondire aspetti fondamentali quali normativa, sicurezza alimentare e tecniche di preparazione di menù senza glutine, con il contributo di esperti del settore. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi direttamente tramite il seguente link.

La celiachia è un’intolleranza permanente alle proteine del glutine che colpisce circa l’1% della popolazione adulta o pediatrica. In Liguria si stima la presenza di circa 16.000 soggetti celiaci. Negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi per permettere ai celiaci di convivere sempre più facilmente con l’intolleranza e con una dieta appropriata senza glutine anche fuori casa. Il corso sarà rivolto a gruppi di massimo 50 discenti, selezionati fra ristoratori, commercianti di prodotti alimentari, addetti mense scolastiche, mense di comunità ed albergatori, di cui 15 addetti alla cucina potranno partecipare allo show cooking. Sotto il programma

9.00- 9.20 Introduzione al corso - Livia Pisciotta - Moderatore: Elisa Proietti/ Consuelo Borgarelli

9.20-9.40 Fisiopatologia e clinica della celiachia nel bambino - Stefania De Montis

9.40-10.00 Fisiopatologia e clinica della celiachia nell'adulto - Paola Romagnoli

10.00-10:20 Alimenti e dieta senza glutine: come comporre un menù senza glutine - Enrico Di Cinoa

10.20-15.400 Etichettatura degli alimenti: attenzione al glutine nascosto - Federica Leuzzi

10,40-11,00 Discussione

11.00-11.20 Educazione alimentare del paziente celiaco: la palatabilità della dieta priva di glutine e problemi correlati - William Facci - Elisa Proietti

11.20-11.40 La celiachia nel manuale HACCP - gestione degli alimenti senza glutine in ristorazione commerciale: corretta prassi igienica - Enrico Di Cino

11.40-12.00 Tecnologia alimentare e produzione dei prodotti deglutinati - Edoardo Ivaldi

12.00-12.20 Discussione

12.20-12.40 Соmрilazione del questionario di verifica dell’apprendimento, discussione dei risultati e conclusione

12.40-13.40 Show cooking riservato al personale di cucina: un piatto senza glutine - Avanzino Roberto