Sanremo: la Giunta comunale approva i campi di intervento dei volontari civici su diverse aree di tipo culturale, turistico, sociale e tecnico

Prende forma il progetto dei volontari civici istituito dall’Amministrazione comunale di Sanremo lo scorso mese di ottobre: un’iniziativa voluta per favorire la partecipazione attiva dei cittadini che, in maniera gratuita, desiderano mettere al servizio della comunità il proprio tempo e le competenze maturate nelle rispettive esperienze.

La Giunta comunale, dopo la formalizzazione di un albo specifico e aver recepito le proposte pervenute dai vari settori, ha oggi approvato i progetti di impiego dei volontari civici su diverse aree di tipo culturale, turistico, sociale e tecnico:

- ausiliari del traffico (controllo delle aree di sosta a pagamento).

- giardini bene comune (sorveglianza sul corretto utilizzo di parchi e giardini).

- valorizzazione del calendario manifestazioni e grandi eventi (attività propositive, amministrative e occasionalmente operative).

- valorizzazione etnografica, storica e museale (attività di collaborazione e supporto nei luoghi di cultura cittadini e con l’Orchestra Sinfonica).

- gruppo Monte Bignone (manutenzione e pulizia sentieri e piste tagliafuoco).

- gruppo Coldirodi (piccole opere di manutenzione nelle vie pedonali e della toponomastica).

- interventi di arredo urbano con piccole opere di manutenzione (tinteggiatura ringhiere e paletti) e monitoraggio (segnalazioni di criticità e pulizia da adesivi e pubblicità).

- accompagnamento solidale (riservato a persone che necessitino di essere accompagnate – per attività sanitarie, socio-sanitarie, riabilitative e ricreative - perché malate, disabili, anziane o temporaneamente inabili e impossibilitate ad utilizzare i mezzi di trasporto).

- intrattenimento all’interno delle strutture per anziani (coinvolgimento degli ospiti con animazioni e corsi).

- supporto attività nei centri di aggregazione giovanili (per favorire – con il supporto di figure educative - l’incontro ed il confronto tra preadolescenti e adolescenti, creando anche motivazione allo studio e contrasto alla dispersione scolastica).

- consulta 'Tavolo dei Giovani' (favorendo il rapporto tra i ragazzi e coinvolgendoli alla partecipazione attiva).

“Con l’iniziativa dei volontari civici - dichiara il sindaco Alessandro Mager - abbiamo voluto coinvolgere tutti i cittadini che, in forma gratuita, desiderano mettere a disposizione della collettività le proprie competenze, dedicando tempo alla cosa pubblica. A loro rivolgo il nostro più grande ringraziamento per questa dimostrazione di impegno civico e amore verso la città. Individuati i progetti, ci avviamo ora ad entrare nella fase operativa”.