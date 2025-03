Bordighera: sorpresi in villa, due magrebini aggrediscono il custode e vengono poi arrestati dai carabinieri.

I Carabinieri di Bordighera hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani stranieri di origine magrebina ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso ai danni di un cinquantaseienne, incaricato della custodia di una villetta in una delle vie residenziali più rinomate della città delle palme.

I due, un ventenne e un diciottenne di origine tunisina, irregolari sul territorio nazionale e già con diversi precedenti di polizia, nel primo pomeriggio di ieri sono stati sorpresi dall’uomo di fiducia di una famiglia lombarda, incaricato della custodia e della cura di una loro villetta adibita a dimora estiva. All’arrivo dell’uomo, i due avevano già bivaccato e messo a soqquadro tutti gli ambienti, peraltro danneggiando gravemente diversi mobili e accatastandone altri insieme ad alcune suppellettili nei pressi dell’ingresso, evidentemente con l’intenzione di appropriarsene.

Sorpresi, i due hanno cercato di guadagnarsi la fuga e ne è nata una breve colluttazione, durante la quale (sebbene colpita allo stomaco da un pugno) la vittima è comunque riuscita a seguire gli intrusi e a chiamare il 112. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Compagnia di Bordighera, che ha individuato e fermato i due giovani all'ex stazione ferroviaria di Vallecrosia.

Portati in caserma, dopo le formalità di rito i due arrestati sono stati associati al Carcere di Sanremo, dove attualmente permangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dovendo rispondere del reato di tentata rapina, delitto per il quale, considerati anche i precedenti, rischiano una pena di oltre cinque anni di reclusione.