Bitcoin ed Ethereum rimbalzano mentre Coinbase annuncia il trading di futures negli Stati Uniti

L'annuncio di Coinbase relativo al lancio del trading di futures su Bitcoin ed Ethereum negli Stati Uniti ha avuto un impatto significativo sui mercati delle criptovalute. In particolare, Coinbase Derivatives, LLC, una borsa dei futures regolamentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha dichiarato che nelle prossime settimane offrirà contratti futures su Bitcoin ed Ethereum con disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La possibilità di negoziare futures senza limitazioni orarie rappresenta un passo importante per l'adeguamento del mercato statunitense agli standard globali, dove i derivati delle criptovalute costituiscono oltre il 75% del volume totale degli scambi.

Di conseguenza, la notizia ha generato una reazione positiva nel mercato, con Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato un rimbalzo significativo nei loro prezzi, sebbene le dinamiche di lungo periodo rimangono incerte. Per questo motivo, alcuni utenti stanno puntando su Meme Index, una nuova opportunità nel settore delle meme coin.

L'annuncio del trading di futures e la reazione di Bitcoin ed Ethereum

L'introduzione dei futures su Bitcoin ed Ethereum con accesso ininterrotto segna un momento di svolta per il mercato statunitense delle criptovalute. Tradizionalmente, i trader negli Stati Uniti hanno dovuto operare all'interno di finestre di mercato definite, spesso limitando la loro capacità di rispondere tempestivamente a movimenti di prezzo significativi.

Tuttavia, l'iniziativa di Coinbase Derivatives, LLC, mira a colmare questa lacuna, offrendo un mercato regolamentato che rifletta meglio la natura decentralizzata e continua delle criptovalute.

Infatti, il nuovo sistema consente ai trader di accedere a contratti futures di diverse dimensioni, favorendo sia gli investitori al dettaglio sia le istituzioni finanziarie. Inoltre, la partnership con Nodal Clear garantisce una compensazione regolamentata dalla CFTC, rafforzando la sicurezza e la trasparenza del mercato.

In aggiunta, l'azienda ha annunciato lo sviluppo di un contratto futures di tipo perpetuo, una tipologia di strumento finanziario molto popolare nei mercati internazionali, ma finora assente negli Stati Uniti a causa di restrizioni normative.

Questo nuovo prodotto consentirebbe ai trader di mantenere posizioni a lungo termine senza preoccuparsi della scadenza dei contratti, migliorando la gestione del rischio e la stabilità delle strategie di investimento.

Di conseguenza, l'annuncio ha avuto un impatto immediato sul mercato, con Bitcoin che ha mostrato un rimbalzo significativo e si avvicina alla soglia degli 83.000 dollari, alimentando speranze di una nuova fase rialzista.

Ethereum, pur registrando un rialzo più contenuto, è riuscito a consolidare una posizione sopra i 1.900 dollari, sebbene non sia ancora riuscito a superare la soglia psicologica dei 2.000 dollari.

Quindi, nonostante il leggero rimbalzo, gli analisti rimangono cauti sull'andamento a lungo termine, sottolineando che le dinamiche macroeconomiche e le decisioni regolatorie potrebbero influenzare ulteriormente il mercato.

Meme Index (MEMEX)

Nel panorama sempre più diversificato delle criptovalute, Meme Index introduce un nuovo modello di investimento focalizzato sulla diversificazione degli investimenti sulle meme coin.

In particolare, il progetto intende creare una serie di fondi investibili dedicati a diverse nicchie di questo mercato, consentendo agli investitori di diversificare il proprio portafoglio senza dover selezionare singole criptovalute.

Ogni fondo replica un indice di mercato specifico, rappresentando una media ponderata delle prestazioni delle meme coin incluse.

Quindi, l'idea alla base di Meme Index è mitigare il rischio tipico delle meme coin, caratterizzate da una forte volatilità e da dinamiche di mercato spesso imprevedibili. Investendo in un fondo indicizzato, gli operatori possono ottenere un'esposizione equilibrata a diverse criptovalute dello stesso settore, riducendo il rischio legato alla performance di un singolo asset.

Questa strategia potrebbe risultare particolarmente attraente per chi desidera partecipare al mercato delle meme coin senza dover monitorare costantemente le oscillazioni di prezzo di ogni singolo token.

Inoltre, la struttura del progetto prevede la creazione di indici tematici, che possono includere meme coin emergenti, criptovalute consolidate o categorie ibride basate su specifici trend di mercato.

Questo approccio consente di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del settore e di offrire agli investitori strumenti più flessibili per diversificare il proprio portafoglio. Inoltre, Meme Index potrebbe rappresentare un'opzione interessante per gli investitori istituzionali che desiderano accedere al mercato delle meme coin in modo regolamentato e strutturato.

In generale, questa iniziativa ha attirato l’interesse di molti esperti del mondo crypto, tra cui alcuni influencer che hanno parlato delle potenzialità del token MEMEX.

Quindi, sebbene le meme coin siano spesso considerate asset speculativi, il loro impatto sul mercato è innegabile, e progetti come Meme Index potrebbero contribuire a una maggiore maturità e stabilità dell'intero settore.

Inoltre, la prevendita del token MEMEX è entrata ormai nella fase finale. Di conseguenza, il lancio ufficiale si avvicina sempre di più e, considerando che il prezzo potrebbe esplodere dopo il listing sugli exchange, i prossimi giorni potrebbero essere caratterizzati da una corsa agli ultimi token disponibili.

Sito web Meme Index | X | Telegram

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.