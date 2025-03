Lavoro senza confini, in tanti al recruiting day a Ventimiglia. Ferro: "Creeremo un angolo transfrontaliero" (Foto e video)

Giornata di colloqui per lavoratori italiani e francesi con referenti di più di trenta aziende appartenenti a diversi settori produttivi, come edilizia, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, turismo, provenienti dalle province di Imperia e Savona, dalla Francia e dal Principato di Monaco. Ha preso, il via, il recruiting day transfrontaliero “Lavoro senza confini. Vis-à-vis aziende e lavoratori" al Centro per l’Impiego di Ventimiglia.

L’evento, che durerà fino alle 18, nasce come giornata di scambio e condivisione tra i territori di Ventimiglia, Mentone, Monaco e Nizza, che vantano una consolidata collaborazione da anni. Si ricercano diverse figure professionali, tra cui operai agricoli, operai addetti allo spurgo, operai edili, elettricisti, falegnami, idraulici, magazzinieri, autisti con patente B, guardie giurate con e senza porto d'armi, addetti alle pulizie, cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri, impiegati contabili, addetti alle buste paga, educatori professionali, assistenti sociali, OSS, OSA e infermieri professionali.

Per l'occasione sono giunti anche l’assessore alle politiche dell’occupazione di Regione Liguria Simona Ferro, l'assessore regionale Luca Lombardi, il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Serena Calcopietro, il consigliere comunale Enzo Di Marco, le Agenzie per il Lavoro, gli operatori dei centri per l’Impiego, i consulenti Eures e i Conseillers di France Travail Pro e del Service de l’Emploi de Monaco.