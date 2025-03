Bordighera: ordinanza del Comune per lavori di rispristino nel tratto di lungomare Argentina antistante il sottopasso di via San Marco

Dalle ore 13.00 del 12 marzo 2025 a Bordighera e sino a termine lavori, nel tratto di lungomare Argentina antistante il sottopasso di via San Marco, per consentire lavori di rispristino del muro di contenimento di pozzo sottostante l’asse viaria da parte di Rivieracqua, il Comune ha emesso un'ordinanza che informa della realizzazione di un’area di cantiere sulla corsia lato sud; dell’istituzione di un senso unico alternato sulla corsia lato nord con diritto di precedenza per i veicoli circolanti con direzione Est – Ovest; di autorizzare il transito ai veicoli della ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza sul lungomare Argentina anche nella giornata di giovedì 13 c.m., con sospensione del mercato settimanale e, per i mezzi d’opera che non possano transitare nel sottopasso depuratore, sul tratto pedonale del lungomare compreso tra il Piazzale Mediterraneo e il confine col Comune di Vallecrosia. Giovedì 13 marzo 2025, dunque, il mercato settimanale non potrà avere luogo.