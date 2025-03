Dissesto idrogeologico, Biasi (Lega): "Con la Lega al Governo 2.2 milioni di euro per l’Imperiese"

“Con la Lega al Governo un altro passo in avanti per la Liguria. Il nostro vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Vannia Gava ha infatti annunciato che è stato firmato il decreto che destina oltre 30 milioni di euro alla nostra regione contro il dissesto idrogeologico. Le risorse, pari a 30.335.852 euro, saranno utilizzate per opere di consolidamento dei versanti, sistemazione di alvei fluviali e realizzazione di infrastrutture per ridurre il rischio di frane e alluvioni. Il finanziamento prevede un contributo di 28.114.948 euro a carico del Ministero, mentre 2.220.903 euro derivano da risorse della Regione Liguria". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi, presidente della III commissione Attività produttive.

"Gli investimenti si uniscono alle nuove norme introdotte dal Decreto-Legge Ambiente con cui sono stati rafforzati i poteri dei presidenti di Regione e di Provincia e previsti meccanismi per velocizzare la spesa. Queste misure consentiranno di intervenire in modo più efficace e rapido nelle aree a rischio. Nella provincia di Imperia, a Pontedassio si realizzeranno interventi di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Lucia (I° stralcio), con un investimento di 789.600 euro. A Sanremo, conclude Biasi, si lavorerà alla messa in sicurezza del versante sinistro del Torrente San Romolo, con 416.100 euro. A Taggia sono previste opere idrauliche per l’adeguamento del Rio Beglini, nella zona ex Caserme Revelli, per 1.000.000 di euro”.