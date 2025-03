Duccio Guidi e Giampiero Alberti dalla provincia di Imperia alla costituente del Partito Liberal-Democratico di Roma

Anche una delegazione dalla provincia di Imperia alla costituente del Partito Liberal-Democratico, svoltasi a Roma sabato scorso. Il coordinatore provinciale (sebbene pro tempore) di Orizzonti Liberali, Duccio Guidi, e Giampiero Alberti del Direttivo, insieme naturalmente al coordinatore regionale Victor Rasetto ed ai rappresentanti delle altre province liguri hanno presenziato all'affollatissima assemblea che ha delineato i fondamentali del nuovo partito.

Da un fisco più leggero e rispettoso del contribuente e per cui si suggerisce l'istituzione di un vero e proprio difensore civico, ad una sanità che faccia più medicina e meno burocrazia (illuminante in tal senso l'intervento di Matteo Bassetti del San Martino di Genova: "Le prime due ore della giornata le perdo dietro alle scartoffie e solo dopo comincio a fare il medico..."), ad un'Europa che pur a più velocità mantenga posizioni comuni sugli obiettivi strategici a cominciare dalla difesa, sino a riforme costituzionali decisamente più utili di un premierato ormai abbandonato dallo stesso centrodestra, quali l'eliminazione del bicameralismo perfetto in favore di un'unica assemblea nazionale.

Compito delle varie anime ormai avviate a fondersi in un questo nuovo soggetto politico sarà dunque darsi una struttura e gruppi dirigenti, in un quadro di apertura al dibattito e contendibilità delle cariche per un progetto comune dopo anni di partiti personali e comitati elettorali al servizio di ambizioni strettamente individuali.