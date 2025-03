Sanremo: portone antipanico del mercato dei fiori si stacca da un cardine, la Municipale mette in sicurezza l'area (Foto)

Il portone antipanico di ferro, del peso di oltre un quintale e mezzo, si stacca da un cardine del muro e minaccia di cadere a terra o, peggio, su qualche malcapitato.

E' successo oggi al mercato dei fiori di Valle Armea al portone che permette l'ingresso alle palestre frequentate da molti giovani. Un genitore, non sapendo chi chiamare, ha contattato la Polizia Locale che ha inviato subito sul posto una pattuglia per accertare il pericolo.

Gli agenti, nell'immediatezza hanno provveduto a segnalare il pericolo con del nastro e ad avvisare l'ufficio manutenzioni del Comune per un intervento urgente di messa in sicurezza. Nel contempo è stato aperto un secondo ingresso dove far passare in tranquillità i ragazzi.