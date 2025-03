Ventimiglia: proseguono le lezioni di geopolitica e globalizzazione all’Unitre intemelio

Dopo la lezione introduttiva del secondo semestre, proseguono le lezioni di Geopolitica e Globalizzazione all’Università della Terza Età:



"In questo incontro affronteremo - spiega il professor Giancarlo Memmo -, nell’ambito del percorso sul sovranismo che è il focus di questo anno accademico, riflessioni critiche sulla nostra Costituzione e sugli artt. 1, 2, 4,10,11, 81 con il confronto tra nuova enunciazione (pareggio di bilancio) e iniziale formulazione, art. 117 (riforma Dalema titolo V).

In particolare verrà indagato l’aspetto della relazione del nostro ordinamento statuale con gli altri ordinamenti extra-nazionali. Verranno anche proposti brevi clip video con contributi di Piero Calamandrei, Giuliano Amato e Mario Monti oltre che brevi estratti di testate giornalistiche relativi all’argomento. Verrà anche ascoltata un’inedita intervista del chiacchierato finanziere 'filantropo' George Soros, a proposito del rapporto tra tecnocrazie e ordinamento statale. Gli allievi potranno quindi farsi una propria idea sull’eventuale tentativo di manipolazione giuridica della nostra carta costituzionale.

Come sempre i files delle lezioni oltre che nella chat dell’Unitre, verranno rilasciati nella repository all’indirizzo https://independent.academia.edu/GiancarloMemmo. Le lezioni sono aperte anche agli uditori che potranno perfezionare l’iscrizione all’Università anche in questo anno accademico in modo da poter usufruire della ricchezza dell’offerta formativa e culturale dell’università".