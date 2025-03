Sanremo: pericoli per ciclisti e pedoni sulla pista ciclabile alla 'Vesca', gli utilizzatori chiedono più manutenzione (Foto)

Da oltre tre settimane, nella zona de ‘La Vesca’ dove sono in corso i lavori per la sistemazione della sovrastante strada statale Aurelia e di via Duca D’Aosta, la situazione del passaggio della pista ciclabile è particolarmente pericolosa.

Ciclisti e pedoni lamentano infatti uno scalino molto pericoloso per il passaggio, dovuto al movimento dei mezzi pesanti che vengono utilizzati per i lavori nella zona sovrastante, dove è in atto un importante intervento per la sistemazione della famosa frana che crea gravi problemi all’Aurelia.

Ciclisti e pedoni chiedono una maggiore manutenzione per evitare che possano verificarsi gravi incidenti.