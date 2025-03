Camporosso: dopo i diversi casi di intossicazione alimentare l'Asl 1 Imperiese fa chiudere il ristorante t-Suki

L’Asl 1 Imperiese ha fatto chiudere il ristorante ‘T-Suki’ di Camporosso, a seguito delle diverse segnalazioni per intossicazione alimentare. I fatti risalgono a sabato scorso, quando diverse persone si sono sentite male dopo aver mangiato nel ristorante, che propone piatti della cucina cinese, giapponese e thailandese.

Diversi clienti, che hanno mangiato nel locale, il giorno dopo sono state male e così sono finite al pronto soccorso, con sintomi di nausea e vomito. Non sono, però, state le uniche a finire al pronto soccorso, nei giorni scorsi anche tante altre persone sono state male per il medesimo motivo dopo aver pranzato o cenato nello stesso ristorante.

E' scattata così un'indagine dell’ufficio igiene dell’Asl 1 Imperiese per fare chiarezza su quanto accaduto e, al termine di una serie di verifiche, l'azienda sanitaria locale ha deciso di chiudere temporaneamente il locale fino a quando non si sarà accertata la causa scatenante dei malori, fino a quando non saranno arrivati gli esiti del laboratorio e non prima di ulteriore sopralluogo di Asl 1.