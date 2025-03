Ospedaletti: domenica prossima raduno di auto storiche intitolato 'Storiche Emozioni'

A partire dalle ore 9 di domenica 9 marzo, si svolgerà ad Ospedaletti un raduno di auto storiche intitolato “Storiche Emozioni”. L'appuntamento è fissato in Piazza Nassirya, davanti alla vecchia stazione ferroviaria, da dove partirà un giro delle vetture e degli equipaggi iscritti, da Ospedaletti verso le strade di Sanremo e ritorno alla base dove le vetture resteranno in esposizione per tutta la giornata.

La novità è che le auto storiche partecipanti si muoveranno lungo un piccolo circuito ospedalettese appositamente creato e il pubblico presente potrà salire a bordo di queste vetture e compiere un giro del circuito a fronte di una donazione libera a favore dell'associazione Only Aps che si dedica ai cosiddetti 'bambini farfalla' cioè affetti da epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica della pelle.

Il raduno è organizzato da 'Riviera Historic & Racing Team Asd'.