Nuovo obiettivo raggiunto per Solaxy: superati i 25 milioni di dollari con la prevendita

Solaxy ha recentemente raggiunto un traguardo molto importante, superando i 30 milioni di dollari raccolti durante la fase di prevendita del token SOLX. Questo risultato testimonia la fiducia crescente degli investitori nel progetto, che punta a rivoluzionare l'ecosistema Solana con l'introduzione di una soluzione Layer-2.

Infatti, l'obiettivo di Solaxy è risolvere le problematiche di scalabilità della blockchain Solana, migliorando al contempo le prestazioni delle transazioni e riducendo la congestione della rete.

Grazie a un'architettura innovativa, Solaxy consente agli utenti di eseguire operazioni in modo più efficiente, mantenendo intatti i benefici di sicurezza della blockchain principale. Per questo motivo, il token SOLX potrebbe diventare una delle meme coin con utility più importanti per il futuro.

Le caratteristiche principali di Solaxy

Solaxy si distingue per un approccio innovativo nell'affrontare le limitazioni della blockchain Solana, introducendo una soluzione Layer-2 progettata per garantire transazioni più rapide, affidabili ed economiche.

In generale, la congestione della rete principale è una delle principali criticità riscontrate dagli utenti di Solana, in particolare a causa del crescente volume di trading di meme coin e applicazioni decentralizzate.

Solaxy risponde a questa problematica attraverso un sistema di elaborazione off-chain, che consente di ridurre il carico sulla Layer-1 e migliorare l'efficienza operativa.

In aggiunta, un altro elemento distintivo di Solaxy è il suo metodo di raggruppamento delle transazioni, che permette di elaborare più operazioni in simultanea, ottimizzando il throughput della rete.

Questa soluzione consente di mantenere bassi i costi di transazione e di aumentare la scalabilità del sistema, rendendolo adatto a una platea sempre più ampia di utenti e sviluppatori.

Infine, l'adozione del regolamento sulla Layer-1 garantisce che le transazioni finalizzate sulla rete principale mantengano gli elevati standard di sicurezza offerti da Solana.

Inoltre, la prevendita del token SOLX ha permesso agli investitori di ottenere il token a un prezzo vantaggioso, incentivando la partecipazione alla crescita del progetto.

In aggiunta, i possessori di SOLX possono accedere a programmi di staking su Ethereum, ricevendo ricompense basate su un meccanismo di distribuzione ben definito.

Questo modello di incentivazione ha contribuito ad attrarre numerosi trader e appassionati di criptovalute, consolidando ulteriormente la posizione di Solaxy nel mercato. Inoltre, anche diversi influencer ed esperti del mondo crypto hanno notato le potenzialità di SOLX, condividendo la propria opinione sui social network.

Tokenomics e roadmap di Solaxy

La tokenomics di Solaxy è strutturata per garantire un'equa distribuzione dei token e sostenere lo sviluppo del progetto nel lungo periodo.

In particolare, la fornitura totale di SOLX ammonta a 138.046.000.000 token, suddivisi in diverse categorie strategiche. Il 20% dell'offerta è destinato alla tesoreria del progetto, fungendo da riserva per eventuali necessità future. Il 15% è dedicato al marketing, essenziale per accrescere la visibilità di Solaxy e incentivare l'adozione del token nell'ecosistema cripto.

Invece, per premiare gli early adopters, il 25% dei token è stato riservato ai primi sostenitori del progetto. Questa scelta strategica mira a incentivare la partecipazione attiva alla prevendita, creando una solida base di investitori che supportano la crescita dell'ecosistema.

Inoltre, il 10% dell'offerta totale è destinato alla quotazione su exchange centralizzati e decentralizzati, garantendo liquidità sufficiente per facilitare le operazioni di trading. Il restante 30% è dedicato allo sviluppo e all'espansione della piattaforma, assicurando l'evoluzione costante del progetto.

Per quanto riguarda la roadmap, Solaxy prevede diverse fasi di implementazione, ciascuna finalizzata a consolidare il successo della piattaforma. La prima fase ha visto il lancio della prevendita di SOLX, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquistare il token a un prezzo inferiore rispetto al listing ufficiale.

Quindi, man mano che la prevendita avanza, il prezzo del token subisce incrementi progressivi, premiando chi ha scelto di investire nelle fasi iniziali.

Successivamente, il team di sviluppo si concentrerà sull'integrazione multi-chain del token SOLX, consentendo la connessione tra la blockchain Solana e altre reti. Questa interoperabilità aumenterà la versatilità del token, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio e favorendo la sua adozione nel mercato delle criptovalute.

La fase successiva della roadmap prevede il lancio ufficiale della rete Layer-2 Solaxy, con il supporto per applicazioni decentralizzate e funzionalità avanzate di scalabilità.

Questo passaggio rappresenta un punto cruciale per il progetto, poiché consentirà agli utenti di beneficiare appieno delle migliorie apportate dalla Layer-2, garantendo transazioni veloci ed efficienti.

Infine, Solaxy mira a stringere ulteriori partnership strategiche con altri attori del settore, favorendo l'adozione della sua tecnologia tra trader e sviluppatori.

In generale, il successo della prevendita e la solida pianificazione della roadmap confermano il potenziale di crescita di Solaxy, posizionandolo come una delle soluzioni più promettenti nell'ecosistema blockchain.

