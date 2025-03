Come prendersi cura della pelle: alcuni consigli validi in tutte le stagioni

La pelle è l'organo più esteso del corpo nonché quello maggiormente esposto all'azione degli agenti atmosferici.

Prendersene cura è fondamentale in tutte le stagioni, tenendo conto delle specificità del periodo e di quelle personali: le cose tendono infatti a cambiare a seconda che siano presenti macchie o scottature oppure la composizione risulti secca, grassa, mista e via dicendo.

Ci sono però dei consigli di natura generale che appaiono validi per ognuno di noi, rivelandosi una sorta di vademecum a cui attenersi sempre. Scopriamoli insieme.

Utilizzare dei prodotti sani, sicuri e rispettosi dell’ambiente

Il mondo della cosmesi è vasto e variegato, a fronte di una tradizione millenaria di stampo erboristico che regala molteplici spunti e soluzioni interessanti, che in quanto tali appaiono naturali, efficaci e sostenibili.

È questo il caso dei prodotti bio per la pelle di www.mosquetas.com, considerati tra i più validi nell'ambito della cosmetica naturale, come attestato dalla certificazione di ECOCERT: una vera sicurezza per i consumatori.

Le formulazioni bio, pertanto, si trovano al centro di sieri, creme, emulsioni e maschere, tutti rigorosamente non trattati chimicamente e ottenuti all'interno di coltivazioni in regime di agricoltura biologica.

Pur essendo, almeno all'apparenza, articoli di nicchia i prezzi sono accessibili, rivelandosi un vero e proprio alleato tanto per il rispetto dell'ambiente che per la salute dell'individuo. Un aspetto da non sottovalutare, poiché avvalersi di articoli di qualità è il primo passo per una beauty routine ottimale in qualsiasi momento dell'anno.

Idratare a 360°, dai cosmetici all’alimentazione

Se c'è una parola chiave quando si parla di benessere della pelle sussistono pochi dubbi a proposito: si tratta di idratazione.

Qualcosa che è opportuno curare a 360°, partendo proprio dalla selezione dei cosmetici, che dovrebbero sempre essere in grado di raggiungere gli strati più profondi della cute e non solo quelli più superficiali come l'epidermide.

Sotto questo punto di vista, il siero viso è un alleato prezioso proprio perché soddisfa tale funzione. Allo stesso tempo, non si può prescindere dall'alimentazione, assicurandosi l'opportuna quantità di bevande non zuccherate (come infusi e tisane) nonché di acqua naturale. Si possono trovare ulteriori indicazioni a questo link, che riporta i consigli redatti dal Ministero della Salute.

Inoltre, occorre garantirsi nella dieta una prevalenza di frutta e verdura, che deve essere maggioritaria rispetto alla quantità assunta giornalmente per quanto concerne carboidrati e proteine. Tra i superfood che non possono mancare sulla tavola segnaliamo avocado, broccoli e cavoli di varie tipologie, mirtilli, miele, cacao e papaya.

Perché fare regolarmente attività fisica fa bene alla pelle

L'ultimo aspetto su cui portiamo la vostra attenzione di ordine generale per prendervi cura della vostra pelle è quello inerente i benefici che porta con sé, in maniera specifica e per questa parte dell'organismo, un'attività fisica conseguita regolarmente.

Se vengono applicati gli opportuni trattamenti prima cosmetici e dopo l'allenamento, idratando adeguatamente il corpo, i vantaggi saranno ancora di più ottimizzati.

Quando si sta in movimento il cuore viene attivato maggiormente, trasferendo più ossigeno da una cellula all'altra e contribuendo a rimuovere le tossine.

Ciò vale non soltanto per le discipline aerobiche ma anche per quelle più rilassanti - ma non per questo meno intense - come quelle di matrice olistica. Lo yoga, ad esempio, grazie a un'attivazione profonda del respiro è un vero toccasana per la cute.