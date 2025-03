Sanremo, inaugurato il punto AIL al Palafiori: un nuovo presidio di supporto per pazienti e famiglie (Foto)

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il punto AIL (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) Genova-Savona-Imperia Odv al Palafiori-ufficio URP, concesso gratuitamente da Comune di Sanremo, dove i volontari si riuniscono il lunedì dalle ore 16 alle 18.

Presenti il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, per la sezione di Ail Genova-Savona-Imperia Odv la consigliera e volontaria Silvana Goslino Ravano e i referenti dei volontari di Sanremo Piera Brodolungo e Elena Schiavi.

“L’amministrazione comunale accoglie con favore e interesse l'apertura di questo presidio Ail nella nostra città, in un contesto polifunzionale, il Palafiori, che ospita diversi servizi rilevanti per il cittadino, tra i quali anche quelli legati all'aspetto sanitario. L’apertura di questo presidio rappresenta un passo importante per essere più vicini a chi è affetto da gravi patologie come leucemie, linfomi e mieloma”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager.

Presenti i medici dott.ssa Anna Borra e dott. Enrico De Astis, le infermiere del Day Hospital di Medicina ed Oncoematologica dell’Ospedale di Sanremo e il dott. Andrea Gallamini.

Sala gremita dai volontari di Sanremo che saranno presenti nelle piazze della città nei giorni della manifestazione UOVA DI PASQUA 4, 5 e 6 aprile. Si ringraziano la cittadinanza, l’ufficio occupazione suolo pubblico del Comune di Sanremo, l’Ufficio URP e la Banca del Tempo.

AIL GENOVA SAVONA IMPERIA Odv, telefono 0103761906 cell. 3713572087 mail: ailgenova@hotmail.com,

AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma è impegnata da oltre cinquant’anni nel sostenere la ricerca scientifica, favorendo l’avanzamento della conoscenza nel campo dei tumori del sangue, raggiungendo importanti risultati in ambito ematologico e sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema della salute e nella lotta ai tumori del sangue; assiste i pazienti ematologici e le famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del percorso di cura, con servizi adeguati alle loro esigenze per migliorarne la qualità di vita.