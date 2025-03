Ventimiglia, studenti nelle aule del centro anziani: il comitato dei genitori chiama l'esperto sulla sicurezza

Dopo le rassicurazioni dell’amministrazione circa il loro imminente spostamento, i ragazzi delle medie Biancheri di Ventimiglia sono tornati nelle aule dislocate presso il centro anziani. Sul caso è prontamente intervenuto il comitato dei genitori: “In attesa che Vigili del Fuoco e Asl facciano i loro doverosi accertamenti, quindi in una situazione ancora di assoluta incertezza, scopriamo che al posto delle classi che verranno spostate ne verrebbero inserite delle altre. Come se le criticità delle aule non valessero per tutti e ci fossero ragazzi di serie A e ragazzi di serie B”.

I genitori sono insorti e non si sa come andrà a finire: “Ci sembra che sia ormai tempo di smetterla con il gioco delle tre carte e fare i fatti, ad iniziare dal fornire la documentazione tecnica che attesterebbe la regolarità e sicurezza delle aule più volte richiesta e non fornita”.

Contestualmente, il Movimento 5 Stelle ventimigliese, insieme al comitato dei genitori ha chiesto l’accesso ai luoghi e affidato formale incarico ad un professionista esperto in materia di sicurezza per esaminare le aule del centro anziani. “Qui – evidenzia il M5S - se non si è ancora capito, si sta parlando di ragazzi e dei diritti loro negati. Qualcuno dovrà pur prendersi la responsabilità di ciò che sta accadendo”.