Quaresima e Settimana Santa, tante iniziative per le parrocchie di Vallebona e Borghetto San Nicolò (Foto)

Momenti di ritrovo, di preghiera e di convivialità verranno proposti dalla parrocchia di San Lorenzo Martire a Vallebona e dalla parrocchia di San Nicolò a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, nel periodo della Quaresima 2025 e nella Settimana Santa.

"Siamo nell'anno giubilare ed è, perciò, il tempo favorevole per la riconciliazione, per fermarci e agire. E' importante partecipare insieme agli incontri e alle celebrazioni per prepararci alla Santa Pasqua" - dice don Salvatore Crisopulli, parroco delle parrocchie di Vallebona e Borghetto San Nicolò - "Sono previsti momenti di silenzio, di preghiera, di lettura della parola di Dio, di partecipazione ai sacramenti, al sacrificio e alla carità operosa verso i fratelli ma è importante anche trovare spazio in famiglia per riflettere e offrire per gli altri".

Domani, il 5 marzo, si inizierà con la celebrazione delle sacre ceneri. "Astinenza, digiuno, benedizione e imposizione delle ceneri sono in programma a Vallebona alle 18 mentre a Borghetto alle 18.45" - fa sapere don Salvatore - "I venerdì di Quaresima con astinenza, catechesi e via Crucis saranno a Vallebona alle 17.30 mentre a Borghetto alle 18.45. Le domeniche, invece, la messa solenne avrà anche l'aspersione dell'acqua".

In Quaresima sono previste celebrazioni particolari che riuniranno le due comunità. "Domenica 9 marzo e domenica 16 marzo vi sarà l'adorazione eucaristica con confessioni a Borghetto dalle 15.30 alle 16.30 mentre a Vallebona dalle 17 alle 18" - svela don Salvatore - "Domenica 23 marzo è previsto un cammino giubilare verso la cattedrale di Ventimiglia Alta. Si partirà alle 14.30 da Sant'Ampelio a Bordighera e, passando sul lungomare, si giungerà a Ventimiglia fino all'ingresso della porta giubilare dove verrà celebrata la santa messa. Domenica 30 marzo, invece, vi sarà la Giornata della Carità, durante le sante messe si potranno fare offerte per la Caritas e per le varie necessità".

"Martedì 1° aprile vi sarà una celebrazione unitaria per le due parrocchie con stazione quaresimale. Sarà a Vallebona e partirà alle 18.30 dall'oratorio per andare verso la chiesa. Presiederà anche il vescovo diocesano. Giovedì 3 aprile, invece, è prevista una celebrazione comunitaria penitenziale per le due parrocchie. Sarà a Borghetto alle 18.30. Dopo la santa messa vi sarà un apericena condiviso, dove ognuno porterà qualcosa e si potranno fare offerte per i fratelli bisognosi" - fa sapere don Salvatore - "Sabato 5 aprile alle 15.30 a Vallebona vi sarà un incontro per i ragazzi del catechismo con i genitori. Dopo la catechesi si potrà condividere la merenda. Domenica 6 aprile tornerà l'adorazione eucaristica con le confessioni dalle 15.30 alle 16.30 a Borghetto mentre dalle 17 alle 18 a Vallebona. Mercoledì 9 aprile si terrà una nuova celebrazione unitaria per le due parrocchie. A Vallebona alle 18.30 è, infatti, prevista la celebrazione comunitaria penitenziale con santa messa e apericena condiviso".

Tante iniziative anche durante la Settimana Santa. "Domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, vi sarà la processione che alle 9.30 partirà da Borghetto, dove vi sarà la benedizione delle palme e dei ramoscelli d'ulivo in oratorio, e arriverà a Vallebona dove, in chiesa, verrà celebrata la santa messa solenne" - dice Don Salvatore - "Lunedì 14 e martedì 15 aprile la santa messa sarà celebrata alle 18 a Vallebona e alle 18.45 a Borghetto. Mercoledì 16 aprile, invece, a Vallebona vi sarà una celebrazione comunitaria alle 18.30 con catechesi pasquale, video e comunione".

"Giovedì Santo, il 17 aprile, vi sarà la Cena del Signore con l'eucarestia alle 18.30 a Borghetto e alle 20.30 a Vallebona. Oltre alla santa messa vi saranno anche l'accoglienza degli olii santi, la benedizione del pane, il luogo della reposizione, la processione e l'adorazione personale. Le confessioni sono previste nel pomeriggio alle 18 a Borghetto e alle 19.30 a Vallebona" - anticipa don Salvatore - "Venerdì Santo, il 18 aprile, durante il giorno sono previsti l'adorazione, l'astinenza e il digiuno, dalle 9 alle 10 a Borghetto e dalle 10.30 alle 11.30 a Vallebona. Vi sarà anche la possibilità di confessarsi alle 15 sia a Borghetto che a Vallebona. Alla sera, invece, alle 18.30 a Borghetto e alle 20.30 a Vallebona vi sarà la solenne liturgia della passione di Gesù con parola di Dio, adorazione della Croce e comunione. Sabato Santo, il 19 aprile, durante il giorno si può fare adorazione della croce e le confessioni. Le parrocchie si riuniranno poi a Vallebona alle 20.30 per la veglia pasquale dove si faranno la liturgia della luce, del fuoco, del cero, della parola, dell'acqua, delle promesse battesimali e la santa messa solenne di risurrezione. Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua di risurrezione la santa messa solenne con aspersione con l'acqua, rinnovo delle promesse battesimali sarà alle 10 a Borghetto, alle 11.15 a Vallebona e alle 17 a Madonna della Neve".