Sanremo, soddisfazione per la Festa di Carnevale e un ringraziamento ad Amaie Energia per la tempestiva pulizia dell’area (foto)

Soddisfazione per la riuscita dell’evento del Carnevale, andato in scena ieri in corso Salvo d’Acquisto, con la partecipazione di tantissimi bambini.

Dal Comune di Sanremo si vuole sottolineare anche l’importante lavoro effettuato da Amaie Energia che, subito dopo la conclusione della festa, si è adoperato per ripulire l’intera area oggetto della sfilata delle maschere.

“Vedere la gioia di quei bimbi, durante la sfilata delle maschere, i giochi e le animazioni, ha rappresentato il senso di questa giornata di festa e allegria. Grazie a tutti i partecipanti e a coloro che hanno reso possibile questa manifestazione. Un grande ringraziamento deve essere rivolto anche al personale di Amaie Energia e Servizi che, già poche ore dopo il termine dell’evento, ha completamente ripulito l’area rendendola fruibile sin dalla mattinata odierna”, dichiarano il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato.