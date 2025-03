Molini di Triora: asfalti in via Nuova, l'opposizione critica sul lavoro attorno ai platani "In questo modo si seccheranno!"

“Siamo soddisfatti visto che, grazie alle nostre sollecitazioni, l’Amministrazione sia intervenuta sulle strade più dissestate del Comune. Purtroppo siamo anche rimasti basiti e sconcertati per il lavoro eseguito in modo particolare in via Nuova a Molini”.

Sono le parole di Mario Antonio Becciu, capogruppo dell’opposizione a Molini di Triora, dopo i lavori eseguiti sulle strade del piccolo comune della Valle Argentina. “Via Nuova è una bellissima strada alberata – prosegue – dove sono presenti al momento molti platani, che d’estate danno tanto refrigerio a turisti e residenti. Facendo eseguire i lavori, l’Amministrazione Sasso ha fatto asfaltare anche intorno ai platani in modo tale che secchino il prima possibile. Forse così facendo hanno risolto il problema di raccogliere le foglie nel periodo autunnale? E’ aberrante che siano riusciti a utilizzare il prezioso e costoso materiale anche solo intorno agli alberi come si evince dalla documentazione allegata, che poteva essere utilizzato in altre porzioni di strada”.

“Era così oneroso e complicato – termina Becciu - riuscire a posare dei cordoli intorno agli alberi come oltretutto era in precedenza, (che naturalmente sono stati buttati senza che nessuno si preoccupasse di conservarli), posizionare delle piante che necessitano poca manutenzione e creare delle aiuole consentendo agli alberi di ricevere l’acqua piovana? Questa è la nostra idea di arredo urbano, piccole cose che però fanno la differenza. Come già ripetuto più volte la nostra intenzione era quella di collaborare con l’Amministrazione, ma purtroppo come constatato anche in altre occasioni al Sindaco e all’Amministrazione tutta non interessa e facendo così si crea danno solo ed esclusivamente al nostro Comune”.