Giornata internazionale della donna, nel fine settimana due eventi a Camporosso (Foto)

Camporosso dedica un fine settimana alla Giornata internazionale della donna. Sabato e domenica prossimi sono, infatti, previsti due eventi organizzati in collaborazione con l'assessorato alla Cultura di Camporosso: l'8 marzo il Club per l'Unesco di Sanremo Odv presenterà "Il diritto di essere ricordate" mentre domenica 9 andrà in scena un evento teatral-musicale ideato dal gruppo Peneleope dal titolo "Dicono che sono solo canzonette".

Sabato prossimo, alle 17, presso la sala Mario Saredi nel comune di Camporosso, in piazza Garibaldi 35, donne non arrendevoli del passato verranno ricordate dalle socie del Club per l'Unesco di Sanremo Odv Ida Bazzan, Donatella Cataldo, Ersilia Ferrante e Bianca Scaglione. Il pomeriggio sarà, inoltre, allietato dagli intermezzi musicali della scuola MusicArte di Camporosso. "E' un progetto inserito nei pomeriggi culturali previsti per l'anno in corso, su proposta del club per l'Unesco di Sanremo, in cui, con un progetto comune, cinque donne professioniste in vari ambiti (medico, avvocato, insegnanti e musicista) raccontano la storia di donne, coraggiose e determinate, che per prime in Italia, nei loro settori, sono riuscite ad affermarsi in un mondo che prima era considerato inaccessibile al genere femminile" - fa sapere l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "L'ingresso è libero".

Domenica prossima, invece, alle 16.30 presso il centro polivalente Falcone a Camporosso il gruppo Penelope proporrà "Dicono che son solo canzonette" con le musiche del maestro Gianni Martini e le cantanti Maris Fagnani e Beatrice Orrigo. "L'evento, che si terrà in sala Tigli al centro Falcone, recita e canta scene di vita che raccontano, con leggera ironia, la donna italiana, la sua educazione sentimentale e la sua faticosa emancipazione sociale" - dice l'assessore alla Cultura Rosella Gastaldo - "Gli interventi musicali, a tema, sono a cura del maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Camporosso, è sostenuta dalle associazioni Scuola di Pace, Spes, CGIL Liguria e dalla Coop Liguria - sezione soci di Ventimiglia. Nel corso dell'evento sarà presentato anche il progetto 'Sedia rossa d'autore' realizzato dalle classi terze della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo Val Nervia. L'ingresso è libero".