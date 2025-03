Previsione del prezzo di Solana: quanto potrebbe scendere SOL la prossima primavera?

Solana (SOL) ha vissuto una crescita straordinaria nel mercato delle criptovalute, raggiungendo il suo massimo storico di 294,33 dollari il 19 gennaio 2025. Tuttavia, da allora, il prezzo del token ha subito un calo significativo, suscitando preoccupazioni tra gli investitori.

Le recenti previsioni degli analisti indicano la possibilità di un'ulteriore discesa del valore di SOL, fino a toccare i 100 dollari o persino gli 85 dollari nelle prossime settimane. Nonostante il forte ribasso, gli esperti ritengono che il prezzo potrebbe risalire nel medio termine.

Allo stesso tempo, il mercato delle criptovalute continua a essere animato da nuovi progetti e innovazioni. Tra questi, Solaxy (SOLX) sta attirando l'attenzione come la prima soluzione Layer-2 di Solana progettata per migliorarne scalabilità, sicurezza e interoperabilità.

Solana (SOL) potrebbe scendere a 100 dollari: le previsioni degli analisti

Dopo aver toccato il suo massimo storico a gennaio 2025, il prezzo di Solana ha subito una brusca caduta, scendendo a 141,71 dollari. Questo calo ha rappresentato una perdita di oltre il 40% in un solo mese, suscitando timori tra gli investitori.

Secondo l'analista di criptovalute "JACKIS", ulteriori ribassi potrebbero essere imminenti. L'esperto evidenzia che, durante le precedenti fasi rialziste di agosto 2024 e gennaio 2025, Solana ha beneficiato di un high-time frame (HTF) stabile, che ha sostenuto il prezzo su livelli elevati. Tuttavia, questo scenario sembra essersi invertito, con flussi finanziari in calo che potrebbero spingere il prezzo verso i 100 dollari.

Nonostante le previsioni ribassiste, JACKIS non considera questo calo un segnale per vendere le proprie riserve di SOL. L'analista suggerisce piuttosto di mantenere la calma e aspettare una possibile ripresa nei prossimi mesi. Altri esperti ritengono che il prezzo possa scendere fino a 85 dollari, un livello visto l'ultima volta a dicembre 2023, prima di un forte rally che ha portato Solana a oltre 200 dollari.

Le recenti perdite di Solana sono state aggravate da un mercato delle criptovalute generalmente ribassista, ma la sua caduta è stata particolarmente pronunciata rispetto ad altre grandi criptovalute. La capitalizzazione di mercato di SOL è scesa da oltre 116 miliardi di dollari a poco più di 70 miliardi di dollari, segnalando una perdita di fiducia tra gli investitori. Questo ha portato anche a un calo dell'interesse sul token del 44%, secondo l'analista Ali Martinez.

Le ragioni dietro il crollo di Solana: mercato ribassista e calo dell'interesse per i meme coin

Uno dei fattori che ha contribuito al declino di Solana è stato il raffreddamento dell'interesse per le meme coin presenti nel suo ecosistema. Negli ultimi mesi, Solana aveva beneficiato del rilascio di nuovi token meme, che avevano attirato investitori e stimolato la crescita del prezzo di SOL. Tuttavia, il calo dell'interesse per questi progetti, in favore di altri ancora in fase di presale, ha portato a una diminuzione della domanda per il token, contribuendo al recente crollo del valore.

Inoltre, il mercato delle criptovalute nel suo complesso sta attraversando una fase ribassista, con molti investitori che si stanno spostando verso asset più sicuri. Questo ha colpito duramente Solana, considerata una delle criptovalute più volatili tra le principali sul mercato. Il recente calo del 40% in 30 giorni evidenzia quanto SOL sia sensibile ai cambiamenti del sentiment del mercato.

Tuttavia, non tutte le notizie sono negative per Solana. La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha recentemente annunciato il lancio di due ETF Solana future, che potrebbero riportare l'attenzione sul token e stimolare una ripresa del prezzo. Se questi strumenti finanziari riusciranno ad attirare nuovi investitori istituzionali, il valore di SOL potrebbe risalire in modo significativo.

Solaxy: la prima soluzione Layer-2 di Solana

Mentre Solana affronta una fase di incertezza, una novità interessante sta emergendo nel suo ecosistema: Solaxy (SOLX), la prima soluzione Layer-2 sviluppata su Solana, progettato per migliorarne la scalabilità, la sicurezza e l'interoperabilità.

Basato su una tecnologia avanzata di rollup, Solaxy consente di elaborare le transazioni off-chain. Questo approccio riduce la congestione della rete e migliora le prestazioni complessive.

Solaxy, però, offre anche interoperabilità con altre blockchain, inclusa Ethereum. Questa caratteristica potrebbe attrarre sviluppatori e progetti che cercano soluzioni più flessibili e scalabili.

La prevendita di SOLX, che attualmente ha un prezzo di $0.001648, ha già raccolto oltre 23,8 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte della community di criptovalute, come si evidenzia anche i diversi video e post su questo progetto presenti online.

Un fattore chiave che ha attirato l'attenzione degli investitori è l'APY del 170% offerto da Solaxy, che premia gli early adopters con rendimenti significativi. Questa caratteristica, unita a tutte le altre di Solaxy hanno il potenziale di rendere la meme coin una delle più promettenti di questa primavera.