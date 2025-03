I Rangers d’italia incontrano gli studenti delle elementari dell'Istituto Pastonchi

Si sono svolti questa settimana all'Istituto comprensivo Pastonchi, nei plessi di Arma di Taggia, San Lorenzo al Mare, Civezza, Cipressa, Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, tre incontri che hanno interessato gli studenti delle classi 4ª e 5ª elementari, parola chiave “rispetto”; circa 200 alunni hanno infatti incontrato i volontari dell’Associazione Nazionale Rangers D’Italia che hanno parlato dell’importanza del rispetto per il nostro pianeta, per la natura e per gli animali. Particolare rilevanza è stata data alle api, al loro ruolo fondamentale per la vita e ai pericoli che negli ultimi anni le hanno viste ahinoi protagoniste a causa della vespa velutina.

All’incontro, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, si è parlato della raccolta differenziata e dell’importanza che il riciclo e il recupero dei rifiuti hanno per il nostro pianeta. Alla fine delle giornate son stati inoltre donati da Amaie Energia e Servizi, simpatici gadget a tutti i bambini presenti.