Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio odierno, per spegnere un incendio divampato in un'abitazione a Roverino, frazione di Ventimiglia.

Accertamenti sono in corso per capire le cause che hanno fatto divampare le fiamme all'interno di un appartamento, che sembrerebbe abbandonato, nei pressi del civico cimitero.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.