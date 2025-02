Blackout informatico a Ospedaletti: la Confcommercio valuta l’ipotesi di una richiesta danni

Per ben due volte nell’arco di una decina di giorni imprese, uffici e cittadini di Ospedaletti si sono trovati a dover fare i conti con un vero e proprio blackout informatico, causato dal danneggiamento della rete a seguito di lavori per la posa della fibra ottica.

Sulla vicenda interviene Luigi Giuliani, referente zonale della Confcommercio. Che sottolinea: “Il blackout legato ai lavori in corso in via Marconi per la posa della fibra ottica, ha interessato tutto il territorio di Ospedaletti ed ha causato non pochi disagi, in particolar modo alle aziende e alle attività commerciali in generale. Riteniamo che la situazione sia grave e per questo i nostri uffici valuteranno la possibilità di avviare un’azione per la richiesta danni a favore delle imprese colpite”.