Santo Stefano al Mare: truffano un’anziana con la tecnica del ‘finto Maresciallo’, due arresti della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile di Imperia e del Commissariato di Sanremo, hanno arrestato gli autori di una truffa aggrava con il metodo del cosiddetto ‘finto maresciallo’ nei confronti di un’anziana donna. La donna era stata contatta da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri di Imperia, il quale le comunicava che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale ed aveva travolto una ragazza di 16 anni risultata gravemente ferita, poi trasportata all’Ospedale di Imperia perché necessitava di un urgente intervento alla schiena.

Il falso Maresciallo ha anche detto che il figlio si trovava in una cella di sicurezza e, per poterlo lasciare libero, era necessario consegnare denaro e tutto quanto di valore la donna avesse in casa ad un consulente che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua dimora. Evento che avveniva poco dopo, quando uno dei due malviventi, spacciatosi per consulente, si presentava alla porta e riceveva dalla donna quanto in suo possesso e cioè una busta contenente 900 euro, una spilla ed una catenina d’oro composta da una piccola croce, due fedi nuziali e un anellino d’oro con una pietra.

Gli investigatori, ormai consci dell’odioso metodo utilizzato dai malviventi, avevano già individuato i due e, ricostruita la dinamica dei fatti in brevissimo tempo, nonché, una volta avuta la conferma della consegna del maltolto, hanno fermato il veicolo con a bordo i due in prossimità del casello autostradale di Arma di Taggia, procedendo così al loro arresto.

La refurtiva è stata interamente riconsegnata all’ignara vittima, rassicurata dagli operatori sulle condizioni del figlio. I due sono ora in carcere.

Intanto, il Questore ha emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nei comuni di Taggia, Santo Stefano al Mare, Sanremo e Riva Ligure per 4 anni nei confronti dei due arrestati. Il fenomeno delle truffe agli anziani rappresenta una delle mission della Polizia di Stato, che da anni mette in campo iniziative mirate a proteggere gli anziani, restituendo loro sicurezza e prevenendo ulteriori vittimizzazioni.

Nel caso in cui si riceva la chiamata di un soggetto che si presenta come appartenente ad una Forza di Polizia, La Polizia consiglia di richiedere il nome, il grado e il reparto di appartenenza della persona e riattaccare. Ricercare, quindi, il numero di telefono reperibile in Rete della forza di polizia chiamante, comporlo e chiedere di parlare con il nome dato dal precedente interlocutore. Nel caso in cui vi venga detto che un vostro familiare è in pericolo o nei guai con la giustizia, chiamate subito un conoscente che vi possa mettere in contatto con i vostri veri familiari. Se non avete nessuno chiamate il 112, Numero Unico di Emergenza.