Ospedaletti, guasto alla rete internet e telefonica per lavori sulla fibra: tecnici al lavoro per il ripristino

Disagi alla rete internet e telefonica a Ospedaletti a causa di un guasto provocato dai lavori per la fibra ottica. A comunicarlo è il Comune, spiegando che il problema è stato segnalato e che i tecnici stanno già intervenendo per ripristinare la normale funzionalità del servizio.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, il guasto non è stato causato da lavori commissionati dal Comune, ma da un tranciamento dei cavi della fibra ottica già esistente e soprattutto di tutti i cavi di connessione alla centrale Tim di via Cavour. Il collegamento con la fibra ottica potrà essere ripristinato entro la giornata odierna, mentre quello dei cavi di connessione alla Centrale Tim necessita purtroppo di un tempo superiore. Sono generali i disagi sia per gli utenti privati sia per la maggior parte dei servizi pubblici comunali e della scuola cittadina che si trova nella stessa Via Marconi, scuola già danneggiata da un precedente simile risalente ad una decina di giorni fa. Secondo quanto comunicato dalla ditta esecutrice dei lavori che ha causato il black-out, con il ripristino della connessione via fibra ottica verso la Centrale Tim si potrebbe risolvere almeno in parte il problema. Il Comune di Ospedaletti si sta attivando per far valere i propri diritti presso le sedi competenti.