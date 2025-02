Un’auto è andata distrutta da un incendio divampato per cause ancora in via d’accertamento, questa sera in via Don Bosco a Vallecrosia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno spento le fiamme, evitando che si estendessero ad altri mezzi parcheggiati vicino anche se una delle auto ha subito gravi danni.

Del caso si occupano i Carabinieri della locale stazione che dovranno svolgere indagini in merito.