Rischio biologico e chimico alla stazione di Sanremo: la Filt Cgil chiede un incontro urgente al gruppo Ferrovie

Anche la segreteria provinciale della Filt Cgil è fortemente preoccupata per la possibilità di rischio biologico e chimico alla stazione di Sanremo: “Se fosse accertato dagli organi preposti – evidenzia il sindacato - sarebbe grave. Alla stazione di Sanremo, oltre agli agenti della Polfer, lavorano sia ferrovieri (addetti sala controllo, addetti biglietteria, assistenza alla clientela e agenti alla manutenzione di Rfi), che lavoratori degli appalti ferroviari (addetti alle pulizie, alla manutenzione e vigilanza della stazione)”.

Il segretario provinciale generale Filt Cgil Imperia chiede agli enti preposti di effettuare immediatamente i sopralluoghi e le dovute analisi degli ambienti di lavoro, al fine di accertare che l'aria che si respira non risulti insalubre e non siano presenti fumi e polveri sottili: “Chiederemo un incontro urgente ai vertici del Gruppo FS. Non chiediamo lo spostamento del personale, ma che la stazione venga messa in condizioni di sicurezza, chiediamo un maggior monitoraggio dei sistemi di aerazione presenti e che il tutto avvenga in tempi strettissimi in modo da garantire la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno prendono servizio presso la stazione di Sanremo. La salute prima di tutto”.