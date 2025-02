Incidenti sulla SS20: una petizione per la messa in sicurezza della Statale 20 e per il risarcimento delle vittime

Michael Levy ha utilizzato la piattaforma change.org per lanciare una petizione per la messa in sicurezza della Statale 20 e per il risarcimento delle vittime.

La petizione verrà poi inviata all’Anas, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Liguria. “Noi, cittadini, automobilisti, residenti e persone colpite da incidenti sulla SS20 del Colle di Tenda – scrive nella petizione - chiediamo azioni immediate per la messa in sicurezza delle gallerie e delle infrastrutture stradali tra Trucco e Airole, teatro di numerosi incidenti, spesso mortali. L'ennesima tragedia avvenuta il 18 dicembre 2024, che ha coinvolto Michael Levy e altri utenti della strada, evidenzia la mancata manutenzione, l'assenza di segnaletica efficace e la negligenza da parte delle autorità competenti”.

Nella petizione vengono evidenziati i semafori non funzionanti o non segnalati, che causano situazioni di pericolo. Ma anche segnaletica insufficiente o inesistente in tratti critici della strada. “La zona è completamente buia nei pressi del semaforo di Trucco, rendendolo invisibile. Il semaforo è inoltre posizionato dietro un cartello di Stop e la vegetazione cresce rapidamente attorno ad esso, riducendo ulteriormente la visibilità. La temporizzazione del semaforo è inadeguata, specialmente in virtù dei limiti di velocità (a volte 30 km/h, a volte non presenti), e non esiste comunicazione formale ed adeguata della messa in servizio del semaforo. Gli automobilisti non sono informati e non vi è alcuna segnaletica dal lato Trucco, aumentando il rischio di incidenti”.

Secondo i firmatari della petizione mancano controlli ed interventi di manutenzione preventiva. Numerosi sono gli incidenti documentati, spesso con esiti tragici. Il 16 novembre 2024 quello nella galleria Cima (Airole), nel quale un uomo ha perso la vita schiantandosi contro la parete della galleria. Ma anche negli anni precedenti, ta il 2012 ed il 2021.

Viene chiesta una manutenzione immediata delle infrastrutture stradali della SS20, con particolare attenzione alla segnaletica, ai semafori e all'illuminazione. L’installazione di sistemi di allarme e monitoraggio nelle gallerie per prevenire ulteriori incidenti. Il risarcimento immediato delle vittime di incidenti causati da negligenza infrastrutturale. La verifica da parte del Ministero dei Trasporti della gestione della manutenzione da parte di ANAS ma anche maggiore trasparenza e comunicazione sulle condizioni della strada e sugli interventi previsti”.

Oltre alla firma della petizione si possono inviare segnalazioni e testimonianze alla mail ksyst3ms@gmail.com.