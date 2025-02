Taggia: dimissioni del consigliere Jacopo Siffredi, la solidarietà del PRC provinciale e regionale

“Apprendiamo con dispiacere le dimissioni da consigliere comunale di Arma di Taggia di Jacopo Siffredi, eletto nelle fila di Progetto Comune e membro del comitato politico provinciale del Partito della Rifondazione Comunista”. A dirlo è Jacopo Ricciardi, Segretario Regionale Prc Liguria, unitamente alla federazione provinciale.



“Abbiamo imparato a conoscere Jacopo – prosegue Ricciardi - per il suo impegno morale, politico e civico portando quella freschezza che contraddistingue i ventenni impegnati in politica. Auspichiamo che tali dimissioni non siano state dettate da pressioni esterne volte ad impedirgli di proseguire l'ottimo lavoro di Consigliere Comunale. In caso contrario sarebbe una cosa gravissima che dovrebbe fare indignare e di cui informare la cittadinanza. A Jacopo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà”.