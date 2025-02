Sicurezza e manutenzione degli edifici: i migliori metodi per prevenire danni strutturali

Molte persone tendono a trascurare alcuni controlli periodici, lasciando che piccole crepe o trascurabili infiltrazioni si trasformino in problematiche di portata maggiore. Invece, un intervento rapido, pianificato con criterio e realizzato con materiali di qualità, può garantire la durata nel tempo della struttura e il benessere di chi vive o lavora nell'edificio. Ma quali sono le tecniche per salvaguardare l'integrità di un immobile, evitando spese ingenti e situazioni di pericolo?

Le impermeabilizzazioni per contrastare le infiltrazioni

Le infiltrazioni rappresentano una delle cause più frequenti di danni alle parti portanti di un edificio, ma con una protezione idonea si può impedire all'acqua di penetrare e all'umidità di deteriorare cemento, laterizi e strutture in acciaio o in legno. Tra le soluzioni più innovative c'è la poliurea a freddo Supreme di Krypton Chemical, un formulato bicomponente e autolivellante che crea una membrana elastomerica, termoindurente, a comportamento isotropo priva di giunzioni e sormonti.

Questo prodotto, che si basa su poliurea ibrida senza solventi e metalli pesanti, si applica in un unico passaggio e non necessita di armature di rinforzo interposte. Permette di formare un rivestimento che è allo stesso tempo impermeabile e resistente ai raggi UV, agli sbalzi termici e all'idrolisi, rivelandosi anche perfettamente adeguato contro l'impatto della grandine.

Il prodotto è elastico e molto versatile e non determina sovraccarichi sulle strutture portanti: per questo motivo è ideale per coperture soggette a condizioni climatiche estreme. Inoltre, la formulazione non presenta odori forti ed è in grado di resistere a stress di tipo meccanico, biologico e chimico, compresa la crescita di radici che potrebbero compromettere le superfici. Attraverso una protezione di questo tipo, si può ridurre in modo drastico il rischio di cedimenti collegati all'azione dell'acqua e di deterioramenti degli elementi costruttivi.

Le verifiche regolari della stabilità strutturale

Ogni edificio, indipendentemente dall'età e dalla tipologia costruttiva, necessita di periodiche ispezioni per scongiurare cedimenti o crepe che possano influenzare la sicurezza complessiva. È necessario, come previsto dalla norma UNI 11540, eseguire un controllo almeno una volta l'anno, da parte di tecnici specializzati, che possono individuare qualsiasi fenomeno di assestamento o segno di cedimento, come fessure irregolari o deformazioni nei muri portanti.

Durante questi controlli, è opportuno valutare lo stato dei pilastri, delle travi e delle fondamenta, tenendo conto delle variazioni di umidità del sottosuolo e dell'eventuale presenza di acqua stagnante. Anche le pareti vanno esaminate per localizzare segni di infiltrazioni o muffe, possibili indicatori di problemi più profondi. La prevenzione è l'elemento fondamentale, grazie ad una serie di verifiche accurate e programmate, per mettere al sicuro chi trascorre del tempo nell'edificio.

La gestione attenta di tetti e coperture

I tetti, specialmente se piani o con pendenze minime, sono aree delicate a cui dedicare un'attenzione continua. Per impedire che l'acqua ristagni, in particolare, occorre assicurarsi che la superficie di copertura sia priva di detriti, di foglie e materiale che ostacolino il deflusso. Si dovrebbe attuare una pulizia stagionale, per mantenere libera la linea di gronda e i canali di scolo, in modo che l'acqua piovana non trovi percorsi alternativi verso l'interno della struttura.

In caso di coperture a falde, è essenziale controllare le tegole e i coppi per verificare l'assenza di rotture o spostamenti che possano lasciare varchi. In più, la scelta di materiali di alta qualità, insieme ad un'opera di impermeabilizzazione, diminuisce il rischio di infiltrazioni. Non bisogna poi dimenticare che una struttura di copertura in buone condizioni migliora anche l'isolamento termico, con effetti positivi sul comfort abitativo e sul risparmio energetico.

L'acqua, se non è opportunamente gestita, può generare parecchi inconvenienti per le fondamenta e per le parti in calcestruzzo di un edificio: quindi, è importante agire con un sistema di drenaggio progettato accuratamente, per garantire il corretto smaltimento delle acque, impedendo allo stesso tempo ristagni e infiltrazioni.