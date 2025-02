Vallebona, a febbraio l’Ape Limited Edition celebra l’amore (Foto)

A Vallebona nel mese di febbraio l’Ape Limited Edition celebra l’amore.

Da simbolo del lavoro e dell’ingegnosità dei floricoltori del piccolo borgo, il piccolo mezzo a tre ruote si veste a festa nel mese dell'amore per un'edizione speciale dell'Ape in fiore. "Febbraio è il mese dell’amore, declinato in ogni suo aspetto, simbolo di passione, di emozione e di sentimenti condivisi" - fa sapere il comune di Vallebona - "Vallebona lo celebra con l’Ape Limited Edition dedicata proprio all’amore".

L'Ape dal giorno di San Valentino è stata decorata con cuoricini e tante buste colorate affinché i passanti, cittadini e turisti, possano lasciare pensieri, riflessioni, idee o lettere d'amore. "Cercatela per i carugi, cuori innamorati, e una volta trovata, soffermatevi un attimo" - sottolinea - "Giusto il tempo per affidare alle parole scritte sulla carta la vostra idea di amore e i battiti del vostro cuore innamorato. 'Perché l’amore – come scriveva Nicholas Sparks – 'è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo'".