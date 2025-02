Triora, approvato l’accordo per il trasporto pubblico: garantiti i servizi fino al 2034

Il Consiglio Comunale di Triora ha approvato l’Accordo di Programma per la gestione e il finanziamento del trasporto pubblico locale fino al 2034. La decisione è stata presa nella seduta del 14 febbraio 2025, con il voto unanime dei consiglieri presenti. Il Comune partecipa a questo piano insieme alla Regione Liguria, alla Provincia di Imperia e agli altri Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Imperia, con l’obiettivo di stabilire i livelli minimi di servizio e gli standard di qualità del trasporto locale.

L’accordo prevede un adeguamento delle quote contributive che ciascun Comune dovrà versare, basato su un coefficiente aggiornato dall’ISTAT. Per Triora, la quota annuale è stata fissata a 2.544,04 euro, un contributo necessario per garantire il mantenimento e il miglioramento dei collegamenti pubblici nel territorio. Il finanziamento consentirà di assicurare continuità ai servizi essenziali per i cittadini, soprattutto nelle aree meno collegate, garantendo accessibilità e mobilità ai residenti e ai visitatori.

Il sindaco Massimo Di Fazio, che ha presieduto la seduta, ha sottolineato l’importanza di questo accordo per mantenere e potenziare il trasporto pubblico nel territorio comunale, assicurando ai cittadini un servizio efficiente e in linea con gli standard regionali. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per rispettare i tempi previsti dalla normativa e permettere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2025.

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel garantire un trasporto pubblico affidabile e accessibile, in linea con le esigenze della comunità e con le direttive regionali per la mobilità sostenibile. L’accordo rappresenta un passo fondamentale per la gestione coordinata del trasporto locale, con un sistema di finanziamento stabile fino al 2034, assicurando così ai cittadini di Triora un servizio essenziale per la quotidianità.