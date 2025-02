Sanremo, hackerato il profilo Facebook del senatore Gianni Berrino: l’annuncio sui social

Il senatore Gianni Berrino ha subito un attacco informatico sul proprio profilo Facebook. L’allarme è stato lanciato dallo stesso politico sanremese attraverso un messaggio diffuso sui social, in cui avvisa amici e seguaci di non accettare richieste di amicizia né interagire con eventuali messaggi ricevuti da Messenger.

Questo l’annuncio pubblicato dal senatore: "A tutti i fb navigatori mi hanno hackerato il profilo. Non accettate amicizie e non tenete conto di Messenger. Segnalate per favore."

Il senatore ha chiesto ai suoi contatti di segnalare l’accaduto per contrastare eventuali attività illecite legate al furto del profilo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’entità dell’attacco informatico o sulle eventuali azioni intraprese per recuperare l’account.

Quello degli attacchi hacker ai profili social di personaggi pubblici è un fenomeno sempre più frequente, con finalità che possono variare dalla diffusione di truffe online al furto di dati personali.