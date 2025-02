Sandro Pertini, 34 anni dopo: il ricordo di un Presidente amato e simbolo di integrità

Il 24 febbraio 1990 l'Italia perdeva uno dei suoi più amati Presidenti: Sandro Pertini.

“A 34 anni dalla sua scomparsa, - dichiara il presidente della ATAPE, Sergio Scibilia - il suo ricordo è ancora vivo e la sua figura continua a essere un punto di riferimento, soprattutto per i giovani. Pertini, resta un esempio di integrità e coraggio; con la sua storia di partigiano, politico socialista e Presidente della Repubblica, ha incarnato valori come l'onestà, la giustizia sociale e la libertà. La sua voce ferma e il suo sguardo sincero hanno trasmesso un senso di fiducia e speranza, soprattutto nei momenti difficili. La sua umanità e la sua capacità di entrare in empatia con le persone lo hanno reso un Presidente amato e rispettato da tutti, vicino al popolo. La storia personale di Sandro Pertini ci racconta di un convinto antifascista che ha vissuto in prima persona la repressione del regime, che si è sempre battuto per i diritti dei lavoratori e per una società più equa. Un visionario che ha sempre promosso il dialogo e la risoluzione pacifica dei conflitti, che amava profondamente l'Italia e credeva nel suo potenziale, sempre pronto ad aiutare chi si trovava in difficoltà.

Oggi, Sandro Pertini rappresenta un'eredità per le nuove generazioni, in un mondo in rapida evoluzione, con lui i giovani possono trovare un esempio di come la passione, l'impegno e la coerenza possano fare la differenza. La sua figura ci ricorda che la politica può essere al servizio del bene comune e che ognuno di noi può contribuire a costruire un futuro migliore.

Sandro Pertini – conclude l'ATAPE - ci ha lasciato un'eredità preziosa, fatta di valori e ideali che non perdono mai la loro attualità".