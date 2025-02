Bordighera, liquami alla foce del torrente Borghetto: sversamento in mare (Foto e video)

Cattivi odori e acqua marrone. Da oltre due settimane liquami alla foce del torrente Borghetto a Bordighera finiscono in mare.

Diverse le segnalazioni effettuate da cittadini sia sui social che alle autorità competenti ma il problema per ora non è stato risolto. "Da giorni ci sono cattivi odori e acqua marrone. Ormai è una fogna a cielo aperto" - lamentano alcuni cittadini che vivono nella zona - "I cattivi odori allontanano anche i turisti perché non si può passeggiare sul lungomare in quel tratto. E' necessario fare qualcosa".

A quanto pare lo sversamento sarebbe causato da una serie di interventi urgenti di riqualificazione che sta effettuando la società idrica. Una volta conclusi i lavori il disagio segnalato dovrebbe scomparire.